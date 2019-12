Assemblée générale élective de la fédération béninoise de Golf: Le président Gilles Gbaguidi reconduit, Alphonse Kounouho fait Secrétaire général

La photo de famille à l’issue de l’assemblée générale

La famille de la fédération béninoise de golf a procédé au renouvellement de ses instances. C’était lors de l’Assemblée générale élective qui a eu lieu le mardi 17 décembre 2019, à l’auditorium Marius Francisco du Cnos Ben. Et comme on pouvait s’y attendre, c’est à l’unanimité que les délégués des différentes associations membres de la fédération présents ont accepté redonner leur confiance au président sortant, Gilles Gbaguidi. En effet, Président de la liste «Golf pour tous» (l’unique en course), ce dernier a recueilli 18 voix sur 18. Une marque de confiance qu’il a décrochée grâce à sa rigueur, son sérieux dans les actions visant à tirer la discipline vers le haut. Ce qu’a révélé le bilan des activités tenues durant le dernier mandat et que le secrétaire général a présenté au congrès. Puisque, selon ledit bilan, le bureau dont le mandat s’achève, s’est investis dans la formation tant des encadreurs que des jeunes pratiquants. Ce qui répond à l’objectif de faire du golf un sport pratiqué par tout le monde (nanti et non nanti). Lequel objectif, le président Gilles Gbaguidi entend poursuivre avec son nouveau bureau. «Le golf que nous faisons aujourd’hui au Bénin est un golf de détection. Un travail de sous-marin. Il faut aller chercher les gens, il faut les outiller. Il faut leur apprendre les premiers pas. Ce n’est pas aisé. Nous allons continuer avec la détection et la formation des jeunes. C’est ce qui va garantir un lendemain meilleur pour la discipline», a souligné le président Gbaguidi heureux d’avoir été reconduit à la tête de ladite fédération. Il n’a donc pas manqué de saluer les congressistes et de féliciter les membres pour certains réélus et pour d’autres élus pour la première fois dans ce comité exécutif. «Quand vous venez au bureau exécutif de la Fédération béninoise, ne pensez pas que vous venez vous reposer», a-t-il fait savoir aux membres dont Alphonse Kounouho, fait tout nouveau secrétaire général de ce bureau.

Voici la Liste des membres du bureau élu

Président: Gilles GBAGUIDI

Secrétaire Général: Alphonse KOUNOUHO

Secrétaire Général Adjoint: Jacques Gérard GNONHOUE

Trésorier Général: Romaric HOUNGA

Trésorier Général Adjoint: Pierre-François SAJOUS

Responsable aux Relations Extérieures: William ALLISSOUTIN

Responsable chargé à la Communication: Alain AMOUSSOUKPEVI

Responsable à l’Organisation : Francis Germain KOUMASSI

Responsable Adjoint à l’Organisation: Hyacinthe TOSSOU

Membre Femme: Audiane Barden BYLL CATARIA

Membre Juge: Césaire GBAGUIDI

Anselme HOUENOUKPO