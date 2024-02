Programme d’Appui à l’Egalité de Genre: Le gouvernement échange avec les femmes leaders de Djougou

Vues : 5

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé a entretenu les femmes leaders bénéficiaires du Programme d’Appui à l’Egalité de Genre (PAEG) sur la vision du Gouvernement du Bénin qui est de faire en sorte que les femmes impactent positivement leurs milieux de vie et de travail. Elle était accompagnée par sa collègue de l’Industrie et du Commerce, ShadiyaAlimatouAssouman. La séance s’est déroulée le vendredi 09 Février 2024 à la Préfecture de Djougou. Au cours de la séance, la Ministre Véronique Tognifodé a indiqué que les investissements du Gouvernement dans divers programmes et projets au profit des femmes s’expliquent par le fait qu’il voudrait compter sur elles pour contribuer plus efficacement au développement du pays.A cet effet, elle les a invitées à être de véritables leaders partout où elles se trouvent. « La femme leader ne doit pas élever la voix mais élever les mots. La femme leader n’est pas la femme forcément riche financièrement mais la femme riche en idées, la femme reconnue comme un modèle par la société », a précisé la Ministre avant d’inviter l’assistance à accompagner le déploiement des projets et programmes en faveur des femmes, notamment le PAEG. Elle a poursuivi à travers de forts messages d’exhortation : « En tant qu’actrice politique, la femme leader doit se rendre disponible pour assister aux séances de reddition de compte afin de mieux connaitre comment cela se passe. Il est donc important pour les femmes formées d’avoir une vision et des objectifs pour les postes de prises de décisions afin de se frayer son parcours politique. Chères femmes, soyez des femmes d’impact ! ». La Ministre Assouman s’est réjouie personnellement du changement de mentalité et de comportement qui s’observe au niveau de ces femmes et les a invitées à plus d’engagement afin d’atteindre l’autonomisation souhaitée par le Gouvernement. Les femmes venues de plusieurs communes des départements de la Donga et de l’Atacora ont remercié le Gouvernement et ses partenaires pour la mise en place du programme PAEG.