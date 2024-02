Mise à la retraite d’office dans l’armée: Les assurances du Directeur des pensions Christian Ahotondji Gbaguidi

Vues : 7

Il y a des mesures d’accompagnement qui permettent d’atténuer les effets. C’est ce qu’il faut retenir des clarifications du Directeur des pensions et des rentes viagères, Christian Ahotondji Gbaguidi, qui s’est exprimé sur le sujet. En effet, le gouvernement a pris le décret 2024-0800 du 19 janvier 2024 fixant les modalités d’octroi d’allocation de mise à la retraite d’office de ces agents des forces de défense. A cet effet, la pension n’est pas changée, à l’an un, il y a une allocation compensatrice, une allocation complémentaire pour l’an deux et à partir de l’an trois, une allocation complémentaire jusqu’à la date de la retraite. A l’en croire, la décision de mise à la retraite d’office est en application de la loi portant statut de ces agents. « En dehors des pensions, le gouvernement a donné des allocations exceptionnelles de telle en sorte que cela puisse donner le salaire de base des concernés. Quand on va à la retraite, on a droit qu’à une pension de retraite. Mais, cette fois-ci, le gouvernement a donné une allocation exceptionnelle pour la première année, et pour le reste une allocation calculée sur la base du temps restant pour aller à la retraite normale. Il n’y aura pas de retard, toutes les dispositions sont prises », note Christian Ahotondji Gbaguidi. Il faut retenir qu’il ne s’agit pas d’une mesure punitive encore moins d’une volonté du gouvernement de réduire les effectifs. Souvent, ils sont sans poste et sans attribution.