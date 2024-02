Politiques publiques et de développement en contexte local: L’ouvrage de Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN en débat à l’Uac

Vues : 3

Sous la présidence du Professeur Placide Cledjo, directeur de l’école doctorale, pluridisciplinaire espace culture et développement, EDP-ECD, la Formation Doctorale Sociologie-Anthropologie a procédé, le mardi 30 janvier 2024, à la présentation de l’ouvrage : « La revanche des contextes. Des mésaventures en ingénierie sociale en Afrique et au-delà ». A la faveur d’une conférence tenue dans l’amphi ETISALAT, l’auteur Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN a partagé le contenu avec la communauté scientifique de l’Uac.

Vue partielle des enseignants et participants à la cérémonie

Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN, auteur de l’ouvrage

De quoi il est question : Publié en 2021, aux éditions Karthala, l’ouvrage « La revanche des contextes. Des mésaventures en ingénierie sociale en Afrique et au-delà », s’appuie sur plus de 20 années de recherche au Niger et en Afrique de l’Ouest. Il relate en profondeur les effets inattendus des interventions menées en vue de changer les comportements et la complexité des normes pratiques des agents de terrain, la diversité des modes de gouvernance marqués par un enchevêtrement des logiques sociales, etc. Son auteur Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN a présenté le document en présence du Coordonnateur de la formation doctorale sociologie anthropologie, Professeur Imorou ABOU- BAKARI, des enseignants, chercheurs, étudiants, agents de développement, partenaires nationaux et internationaux de la recherche et de l’enseignement, responsables d’ONG et de bureaux d’études.

Ce qu’il faut retenir : Professeur d’anthropologie et directeur du Laboratoire d’études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL) au Niger, il a souligné les effets des politiques publiques et de développement en contexte local. « La vie sociale est faite entre les normes et les pratiques. Quand il y a trop ces écarts, on les considère comme quelque chose de trop de déviance par rapport à la norme », a-t-il dit. Dans son ouvrage, il dénonce la non prise en compte des rapports sur les normes et pratiques dans les institutions de mise en œuvre des politiques publiques et de développement en donnant l’exemple de l’allaitement maternel exclusif. Le directeur de l’Ecole doctorale pluridisciplinaire, Professeur s’est réjoui de l’importance des sciences sociales que démontre ce document. « On se rend compte du rôle de plus en plus crucial des sciences sociales pour relever les défis auxquels nos sociétés sont actuellement confrontées », fait-il savoir. C’est pour cela qu’il a invité l’assistance à se réapproprier les enjeux majeurs de développement, en mettant en valeur la contribution de leurs différentes disciplines. « Il a développé d’autres concepts tels que les normes pratiques pour décrire les régulations informelles des pratiques routinières des fonctionnaires qui s’écartent des normes officielles », note le Professeur Roch Houngnihin.

Qui est Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN : Né en juillet 1941, Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN est un anthropologue français et nigérien. Professeur d’anthropologie (directeur d’études) à l’École des hautes études en sciences sociales de Marseille, il est également directeur de recherches émérite au Centre national de la recherche scientifique à Paris, et professeur associé à l’Université Abdou-Moumouni (Niamey, Niger) où il a fondé le master de socio-anthropologie de la santé. Il conduit des recherches au Niger depuis les années 1960. Olivier de Sardan a étudié la science politique et l’anthropologie en France à partir de la fin des années 1950, obtenant son diplôme à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) en 1961, une licence en sociologie à la Sorbonne en 1963 et en 1967 son doctorat en ethnologie sous la supervision de Roger Bastide et d’André Leroi-Gourhan. Son doctorat d’état a été dirigé par Jean Rouch et sa soutenance présidée par Georges Balandier a eu lieu en 1982. En s’appuyant sur ces divers travaux et plus généralement sur les résultats des vingt dernières années de recherches au Niger et en Afrique de l’Ouest il a publié en 2021 un ouvrage majeur : “La revanche des contextes. Des mésaventures de l’ingénierie sociale en Afrique et au-delà”.