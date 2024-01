CAN 2023: Entrée réussie pour les éléphants de la Côte d’Ivoire

Vues : 19

Plus grande compétition de la confédération africaine de football (CAF), la coupe d’Afrique des nations (CAN) est lancée le samedi 13 janvier 2024. Après une cérémonie d’ouverture riche en images et en sons, l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire, Les Éléphants, a dominé son homologue de la Guinée Bissau, Les Djurtus. C’était lors du match de lancement de cette 34e édition de la CAN, au stade Alassane-Ouattara Ébimpé.

Dans cette confrontation, l’équipe du pays hôte de la compétition a répondu aux attentes de ses fans même si dans le fond, les analystes pensent être laissés sur leur soif. L’équipe a gagné par le score de 2 buts à 0. D’abord c’est Selon Fofana qui a ouvert le score pour son premier match dans une phase finale de la CAN. L’ancien joueur de RC Lens servi en pleine surface de réparation a, comme à son habitude, sorti une frappe enroulée qui a fait mouche à la 4e minute (précisément 3 minutes 39 secondes). 1-0! Le pressing dès l’entame du match a payé et la Côte d’Ivoire se libère très tôt. Elle enclenche la conversation et se fait peur plus d’une fois sur les offensives des Djurtus. Mais, grâce à la maladresse des attaquants des Djurtus l’équipe de Fofana très volontaire qui a manqué le 2-0 (la frappe de Fofana ayant touché la transversale), va avoir le coup de grâce en seconde mi-temps, précisément à la 58e minute suite à un enchaînement réussi de

Jean Philippe Krasso. Par ce résultat de 2-0, la Côte d’Ivoire fait une entrée en compétition réussie.

Anselme H.