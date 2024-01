Présentation de voeux des militants au président MPL: « L’histoire de 2026 ne s’écrira pas sans vous », rassure Expérience Tébé

Vues : 8

A l’occasion de la cérémonie présentation des vœux du nouvel an 2024, le président du MPL, Expérience Tébé a rassuré ses militants que leur parti ne sera pas absent des grandes échéances électorales de 2026. Pour y arriver, il a appelé à l’union des uns et les autres. « Je voudrais vous dire que, unis comme vous venez de le montrer vous les leaders de la 6ᵉ CE, je voudrais vous dire que de beaux jours arrivent pour notre parti le MPL. Je voudrais vous dire que l’histoire de 2026 ne s’écrira pas sans vous », a déclaré Expérience Tébé. Pour lui, il n’y a pas de raison que le parti ne puisse pas être en mesure d’écrire en lettre d’or l’histoire de l’avenir politique du Bénin. Tout en souhaitant ses vœux, il a félicité ses militants pour leur détermination et leur combat sur le terrain lors des dernières législatives. « Je ne vais pas vous dire mes vœux sans revenir sur 2023. J’ai encore le souvenir que l’année dernière à pareil moment, vous étiez tous en train de sourir sur le terrain, de vous battre. Je ne vais pas rater l’occasion de vous renouveler ici toutes mes félicitations pour ce travail de qualité que vous avez abattu », a-t-il dit. Pour le leader du MPL, ses militants ont fait des efforts que beaucoup n’imagineraient qu’ils pouvaient faire. « Vous avez fait un travail de qualité. Malheureusement, les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs. Mais le résultat n’est pas négatif comme beaucoup l’aurait pensé. Vous avez semé et le temps de la récolte arrivera », a-t-il laissé entendre.