Journées ‘‘PORT OUVERT’ 2023: AGL-Bénin et Bénin Terminal promeuvent l’industrie portuaire béninoise

Les filiales d’AGL (Africa Global Logistics), Bénin Terminal et AGL Bénin étaient les 20 et 21 octobre 2023 aux Journées ‘‘PORT OUVERT’’ (JPO) 2023 à Cotonou. Occasion pour ces deux partenaires de référence de réaffirmer leur engagement et de partager leurs projets de développement qui s’inscrivent dans les plans de modernisation des infrastructures portuaires.

Au cours des échanges avec le ministre José Tonato lors des JPO 2023

Ce que vous devriez savoir : « Le Port de Cotonou, d’hier à aujourd’hui ». C’est le thème l’édition des JPO 2023 au Port Autonome de Cotonou. Le but était de dévoiler le Port de Cotonou à un large public qui n’a souvent pas accès. Les Journées ‘‘PORT OUVERT’’édition2023, ont également été un instant d’échanges et de débats avec les parties prenantes, qui ont permis de proposer les axes d’amélioration à apporter aux prestations et aux services du Port et de ses partenaires afin de mieux endiguer les difficultés que les acteurs portuaires vivent actuellement suite aux tensions nées de la situation au Niger. Les JPO 2023 ont aussi été marquées par des visites guidées à la découverte des installations, des équipements, des engins ainsi que des hommes et des femmes professionnels constituant les équipes de Bénin Terminal qui opèrent les navires 24h/24 et 7j/7 au quai sud du Port.

Quel est l’apport des deux filiales de AGL : L’État Béninois à la réalisation de l’ambitieux plan de modernisation et d’extension du Port de Cotonou. Acteurs de référence de la logistique, les deux filiales de AGL (Africa Global Logistics) et partenaires privilégiés du PAC, ont tenu un stand d’exposition et de présentation afin de mettre en lumière leurs solutions innovantes et sur mesure. En effet, Bénin Terminal est désormais l’acteur majeur avec 97 % de part de marché dans la manutention des conteneurs au Port de Cotonou. En 2022, l’entreprise a manutentionné sur ses installations, quelques 527187 EVP (équivalent 20’’). Expert dans le transport multimodal et la logistique sur mesure, AGL Bénin spécialisée dans plusieurs domaines d’activités (transport, logistique, douane, transit, shipping …) a su mener à bien des projets d’envergure à partir ou vers le Port de Cotonou. Au cours de l’exercice passé, AGL Bénin a réceptionné au Port de Cotonou, près de 1500 tonnes d’équipements industriels pour le compte de divers clients de l’Hinterland. Malgré les défis les équipes d’AGL Bénin ont parcouru environ 1 600 km sur le corridor Bénin-Niger afin de garantir la livraison intacte, sécurisée et ponctuelle, des marchandises et matériaux des clients. Les participants à ces JPO ont eu l’opportunité d’échanger avec les experts des deux entreprises et découvrir l’étendue des solutions logistiques intégrées, proposées par ces deux filiales. Bénin Terminal et AGL Bénin à travers cette participation, souhaitent réaffirmer leur position de partenaires clés du Port Autonome de Cotonou.

Que disent-ils : Selon le Directeur Général Cluster Bénin-Niger de AGL, Pierre NGON, les Journées ‘‘PORT OUVERT’’ (JPO) 2023 constituent une formidable occasion de se rapprocher d’une multitude d’acteurs dans un même espace géographique sur deux jours. « Nous repartons avec une meilleure visibilité sur les attentes de chaque partie, et nous sommes encore plus déterminés à être un partenaire de premier plan pour le Port Autonome de Cotonou, en continuant à améliorer nos prestations afin d’offrir des solutions de pointe à nos clients », a-t-il laissé entendre. Pour sa part, le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice TURE, a fait savoir que ce cadre offert par les JPO 2023 leur a permis de mieux se faire connaitre auprès des partenaires et des différents opérateurs économiques. A le croire, c’est également l’occasion de faire découvrir au grand public et à tous les jeunes béninois, l’organisation et ses valeurs. « Nous avons ainsi pu réaffirmer notre engagement et partager nos projets de développement qui s’inscrivent dans les plans de modernisation des infrastructures portuaires. Partenaire de référence et acteur portuaire privilégié, Bénin Terminal dans sa quête permanente de l’excellence opérationnelle au service des usagers, demeure mobilisé », a-t-ilsouligné.

A propos d’AGL au Bénin : AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, réunissant plus de 21 000 collaborateurs dans49 pays. Au Bénin, AGL emploie près de 1 000 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiante dans le potentiel de développement du pays, AGL investit sur le long terme au Bénin et multiplie les efforts pour accélérer son intégration dans la région et sur l’ensemble du continent africain.

Assise AGOSSA