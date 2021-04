Développement de la ville Capitale économique: Le maire Luc Atrokpo évoque les raisons pour Cotonou de poursuivre la dynamique Talon

Le maire Luc Atrokpo et le ministre du cadre de vie José Didier Tonato

Face à la presse nationale et internationale, le Maire de la ville de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a fait une déclaration ce mardi 6 avril 2021 à Bénin Royal Hôtel. Une déclaration qui ressasse les nombreux projets mis en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon les cinq dernières années au profit de la ville de Cotonou et aussi ce qui est déjà prévu dans le programme d’action 2021-2026 du duo Talon-Talata. C’était en présence du ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable José Didier TONATO, des députés, du conseil municipal et des élus locaux de la ville ainsi que de plusieurs autres personnalités.

« Au cours du quinquennat qui touche à sa fin, nous ne le dirons jamais assez: Cotonou a bénéficié de réalisations concrètes, historiques et inédites. Nous pouvons citer entre autres réalisations:

La mise en place de la Société de Gestion des Déchets qui est une solution à l’assainissement et à l’hygiène dans la ville de Cotonou ;

La modernisation des marchés secondaires : pour une prévision de 20 marchés à construire. Le programme enregistre actuellement 9 marchés en construction ;

La Construction du Boulevard de la Marina partant de l’Aéroport à la direction de la LNB long de 5,16km avec 550m de bretelle et une prévision de tribune officielle et la statue de l’amazone qui donnera un nouveau visage à la ville ;

L’Asphaltage des rues de la ville de Cotonou sur 66km pour une prévision de 256 km ;

Le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et Résilience Urbaine (PAPC) de 253 milliards de francs CFA. Un programme d’envergure pour la ville de Cotonou au regard de l’ampleur des inondations dans la ville ;

L’achèvement des travaux de densification sur 15 km de côte, avec pose de nouveaux épis ainsi que le rechargement de l’ensemble de la côte Est, allant du chenal de Cotonou jusqu’au péage de Sèmè, dans le cadre de la lutte contre l’érosion côtière

La rénovation déjà en cours, du Stade Mathieu KEREKOU

Le programme ACCESS à travers les TMIC vient en renfort au projet hautement social d’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH ) qui vise la réduction de la pauvreté au Bénin et en particulier à Cotonou ;

Le renforcement du dispositif pour la maitrise de l’énergie électrique dans le pays.

L’aménagement de l’Aéroport de Cotonou qui donne un nouveau visage à la ville de Cotonou.

Les résultats sont sous nos yeux. Nous remercions vivement le Président de la République et son Gouvernement pour ces oeuvres gigantesques et titanesques sans précédents qui marquent notre mémoire.

Mesdames, Messieurs, Distingués invités,

Nous avons ainsi donc bien vu qu’un autre destin est possible pour Cotonou. Rêvons beau et grand encore pour notre ville. Il y va avant tout, du bonheur de nous, ses habitants.

«La beauté d’une ville est une part indicible mais bien réelle du bonheur de ceux qui l’habitent. C’est un réconfort de l’âme et de l’esprit », a dit un Président français. Certes, cela est aussi et surtout le devoir du Conseil municipal qui s’y attèlera mieux et davantage, une fois le plan d’action de la ville en cours de finition, exposé.

Mais avant, le duo TALON-TALATA candidat à l’élection présidentielle du 11 Avril 2021 a prévu pour Cotonou dans son programme d’action, des chantiers ambitieux pour le développement de la ville.

La phase 2 du projet d’asphaltage pour 235 kilomètres de voies avec des espaces verts et l’éclairage avec des lampadaires solaires

La densification et l’expansion du réseau d’eau potable

Le projet de contournement Nord-est de Cotonou qui comprend la construction du 4ème pont de Cotonou sur le lac Nokoué et 40km de voie pour décongestionner la ville

La phase active du programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou qui vise entre autres objectifs de limiter considérablement les innondations qui entraînent des dommages aux habitations riveraines, aux infrastructures et la stagnation des eaux dans la ville.

Parmi les réalisations attendues dans 10 arrondissements sur les 13, par rapport à ce projet on peut citer

• la construction de 46.000 ml de collecteurs

• la construction de 90.000 ml de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rues

• l’aménagement et le pavage de 49.000 ml de rues

• l’aménagement de 7 bassins de rétention

Par ailleurs, toujours dans le programme TALON-TALATA pour Cotonou, il y a le Programme d’ Adaptation des Villes aux Changements Climatiques PAVICC. Ce programme renforce le PAPC sur les questions de changement climatique.

Il s’agit de la construction d’infrastructures de drainage et de désenclavement : entendez extension de collecteurs, assainissement et pavage de rues, construction d’ouvrage de franchissement

On retrouve également dans le programme du duo TALON-TALATA pour Cotonou:

La poursuite de la construction de neuf ( 09 ) marchés modernes

Le projet de réalisation du boulevard lagunaire

La construction d’une Maule de classe internationale

Mesdames et Messieurs,

Distingués invités,

Cotonou est une ville par excellence, exigeante sur son développement. Cotonou ne doit donc pas se défaire et quitter la voie de son développement. L’esprit du progrès de la ville et de la prospérité doit continuer à nous animer. Nous, ses habitants. Ce qui compte essentiellement, c’est que les Cotonois se sentent davantage heureux de vivre dans leur ville.

D’où il nous faut voir au-delà des clivages politiques et sortir massivement pour exercer légalement, notre vote en faveur du duo TALON-TALATA afin que la transformation de Cotonou par les grands projets, se poursuive.

Cotonou a besoin de notre solidarité autour du programme du duo TALON-TALATA pour le triomphe du duo.

Cotonou a besoin de cet élan de solidarité venant de nous ses citoyens pour son développement.

C’est alors, le moment ou jamais de décider du développement de Cotonou à travers le choix stratégique à porter sur le duo TALON-TALATA dont le programme répond réellement aux défis de développement de la ville.

Alors, que La Dynamique Continue avec le duo TALON-TALATA pour la continuité de la dynamique de développement de Cotonou, notre ville de cœur.

Que nos vœux de victoire accompagnent le duo TALON-TALATA pour le développement du Bénin en général et de Cotonou en particulier.

Vive Cotonou

Vive le Bénin

Mesdames et Messieurs, je vous remercie »