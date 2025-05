Wilfried L. Houngbédji, porte-parole et Secrétaire Adjoint du gouvernement: « Il n’y aura pas de  désordre aux élections de 2026 »

Views: 5

A la faveur d’une rencontre avec les médias le vendredi 23 mai 2025, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré que le gouvernement travaille à garantir la sécurité à tous les citoyens pour les élections à venir. .

« Tous les fauteurs de trouble qui qu’ils soient devront être prêts à répondre de leur forfait devant les instances compétentes. Dans l’entendement du gouvernement, il n’y aura pas place pour le désordre parce que nous avons le devoir de garantir la sécurité à nos compatriotes et la paix ». C’est en ces termes que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji s’est exprimé pour prévenir les éventuels auteurs des violences dans le cadre des prochaines élections. Il poursuit que « les lois sont faites pour être appliquées. A l’épreuve, on peut, au fil du temps, observer que bon tel aspect ou tel autre aspect mériterait d’être actualisé, d’être amélioré ou d’être édulcoré. Pour l’instant, les lois qui existent ce sont les lois qui existent et ce sont elles qui vont être d’application à l’occasion des élections ». Pour Wilfried Houngbédji, la contestation ne grandit pas tout en reconnaissant que la pédagogie possible a été faite autour des vertus de ce code, qu’il s’agisse du seuil de représentation, d’éligibilité pour avoir les sièges ou qu’il s’agisse du parrainage. « Que l’on ait des craintes quant à sa capacité à atteindre le seuil, c’est un autre débat et puis j’ai déjà dit pour faire court et simple, il y a quand même dans le pays un parti qui de tout temps, nous a dit et soutenu qu’il était le plus grand parti du Bénin, quand on a mis des seuils à ce niveau-là : 20 % par circonscription électorale législative, en principe s’il y a un seul parti qui devrait s’en réjouir, c’est celui qui a toujours dit : « Je suis le plus grand parti je suis le plus fort », soutient-il. Wilfried Houngbédji trouve que ce code pose un défi uniforme à tous les partis. « Ils ont le même défi : travailler à obtenir au moins 20 % des suffrages dans chacune des 24 circonscriptions. La loi est la même pour tout le monde. Nous appelons tous les partis à travailler, à grandir seul ou à convaincre d’autres de se mettre avec eux pour être plus fort », martèle le porte-parole.

La polémique de l’exclusion ?

Wilfried Houngbédji est revenu sur la polémique de l’exclusion. « Personne n’est exclue des élections », va-t-il préciser en ajoutant qu’ « il faut le vouloir et il faut remplir les conditions ». Car l’opposition dispose, de son point de vue, du nombre de parrains nécessaires pour présenter un duo de candidat. « Si l’opposition veut prendre part au scrutin présidentiel de 2026, rien ne l’empêche. Par rapport aux législatives qui auraient lieu avant la présidentielle, le seul défi pour le parti d’opposition comme pour les partis de la majorité qui existent déjà qui pour certains sont représentés à l’assemblée, pour d’autres non, c’est d’avoir les candidats dans toutes les circonscriptions, d’avoir les pièces à jour et d’enlever au moins 20 % des suffrages et là encore c’est par la loi. Ce n’est pas le gouvernement qui empêche un parti de se présenter et de travailler pour avoir les 20 % », a-t-il souligné.

Parlant de l’apaisement, Wilfried Houngbédji estime que ça dépend des acteurs. « Le gouvernement joue sa partition. Le rôle du gouvernement, ce sera d’assurer la sécurité du pays, la sécurité aux électeurs et aux candidats et le gouvernement s’emploiera à le faire comme toujours » rassure -t-il.

