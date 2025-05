Visite de travail du Chef de l’Etat à Doha: Le Bénin et le Qatar enclenchent une nouvelle dynamique de coopération

Views: 12

À l’invitation de l’Émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le président Patrice TALON a effectué une visite de travail à Doha le lundi 19 mai 2025. Cette visite a été une nouvelle étape dans le renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.

En effet, les deux Chefs d’État, lors de leurs échanges se sont convenus sur les grandes questions régionales et internationales en particulier la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable. Le Qatar a salué les réformes économiques et sociales du Bénin.

Pour sa part, le Bénin a exprimé son appréciation pour l’engagement actif du Qatar sur la scène internationale notamment en Afrique avec ses efforts en faveur de la paix, de la stabilité et du développement de partenariats durables. Les deux pays ont exprimé leur volonté commune de renforcer leur coopération dans le secteur de l’aviation à travers un partenariat entre leurs compagnies aériennes nationales Qatar Airways et Amazone Airlines. Ils ont souligné l’importance de la mise en place d’une liaison aérienne directe qui devrait accroître l’attractivité économique du Bénin, stimuler les investissements, le tourisme, le transport de fret ainsi que les échanges culturels. Le Qatar a réaffirmé sa volonté de soutenir des initiatives dans les domaines des infrastructures, de l’éducation et de la santé, en accord avec son agenda international de développement et les priorités des pays partenaires africains. Par ailleurs, les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine culturel notamment par l’organisation d’expositions conjointes et le développement de partenariats muséaux.

Déclaration du ministre des Affaires étrangères, Olushegun BAKARI sur l’échange entre Talon et l’Emire du Qatar

« Les discussions entre les deux Chefs d’Etat ont porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le Qatar et le Bénin partagent ensemble une vision d’un monde équilibré, un monde en paix et les deux Chefs d’Etat ont décidé d’accélérer l’alignement entre nos deux Etats sur les questions de politique et de stabilité à travers le monde, mais aussi dans les différentes régions y compris les régions africaines.

Sur le volet économique, les deux Chefs d’Etat ont décidé d’accélérer l’intégration économique de nos deux Etats et de faire en sorte qu’il y est une plus grande coopération économique entre le Bénin et le Qatar de façon concrète.

Le Bénin et le Qatar ont décidé de travailler dans le domaine de l’aviation civile avec comme effet immédiat la mise en place d’un partenariat entre Qatar Airways et Amazone Airlines, qui est le nouvel avionnaire béninois, mais aussi de travailler très prochainement d’une ligne directe entre Doha et Cotonou qui pourrait être opérée par Qatar Airways.

D’autres domaines d’investissements économiques ont été abordés et feront l’objet d’un développement par des équipes et les comités techniques mis en place par les deux Chefs d’Etat.

Dans le domaine de la culture qui est un élément essentiel de la politique du rayonnement du Bénin, les deux Chefs d’Etat ont décidé d’accélérer la coopération entre nos deux pays via nos différentes instances muséales. Cela pourrait déboucher très prochainement sur une présence au Qatar des œuvres des artistes béninois pour révéler au monde la scène artistique béninoise.

Nous sommes à une première partie de cette visite, très productive qui rehausse le niveau du partenariat entre l’Etat du Qatar et la République du Bénin ».

