Uac/Lancement du projet “Au Tribunal du Campus”: Pour une meilleure compréhension des textes et lois par les étudiants

Views: 12

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp

Le présidium du lancement officiel

Sensibiliser le monde estudiantin aux réalités du monde judiciaire, permettre la maîtrise des textes de lois et de les vulgariser, faire des simulations de procès dans un cadre divertissant, etc. C’est là entre autres les objectifs poursuivis par l’association Jeunes, Acteurs de Développement (JAD) à travers l’initiative du projet intitulé : « Au Tribunal du Campus ». A la faveur d’une conférence de presse tenue, le samedi 17 mai 2025, dans l’amphithéâtre Etisalat de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Le projet, qui a pour thème : « le harcèlement sexuel », a été présenté à la communauté universitaire.

Pour le président de l’association Jeunes, Acteurs de Développement (JAD), Isaac HOUETCHENOU, il s’agit de stimuler un procès animé exclusivement par des étudiants pour encourager les participants à être des acteurs d’une société plus juste où règne la justice et l’équité. « Il y a une loi qui a été votée contre les relations amoureuses entre étudiant et enseignant. Notre but, c’est de sensibiliser la jeune estudiantine sur les mesures juridiques. Les procédures à suivre pour porter plainte jusqu’au jugement », a expliqué Nice DADJO coordinatrice du projet. Elle a souligné la pertinence du thème choisi. Représentant la Fédération Africaine des Étudiants en Droit (FALAS BENIN), Darel Dolapé a précisé qu’il s’agit d’une initiative novatrice. Il a affirmé la disponibilité de FALAS BENIN à accompagner ce projet. Il faut préciser que le projet « Au Tribunal du Campus » va se dérouler le 30 mai prochain.

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp