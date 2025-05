Symposium International sur l’Equité et l’Egalité de Genre en Afrique: L’Université d’Abomey-Calavi à l’honneur à Alexandrie

Views: 6

(La Prof. Monique Kouaro aux côtés de plusieurs femmes scientifiques)

En attendant l’édition 2026 du Symposium International sur l’Equité et l’Egalité de Genre en Afrique (SIEEGA), qui aura lieu à l’Université d’Abomey-Calavi, la 4è édition de cette rencontre scientifique s’est tenue, du 7 au 9 mai 2025, à Alexandrie en Egypte avec la participation de la Doyenne de la FASHS/UAC, la Professeure Monique Ouassa Kouaro. Présidente de l’Association des Femmes pour l’Éducation, la Formation et la Recherche Scientifique (AFEFRES), Monique Ouassa Kouaro est reconnue pour son engagement sans faille en faveur de la promotion du genre, l’éducation des filles et l’inclusion sociale et la valorisation du leadership féminin. Professeure Monique Ouassa Kouaro travaille sans relâche à éliminer les inégalités qui empêchent les jeunes filles et femmes à réaliser leurs ambitions. Membre de diverses associations et sociétés académiques, elle dirige le Laboratoire d’Anthropologie Appliquée et d’Éducation au Développement Durable depuis 2017.

En effet, le SIEEGA 2025 a été organisé par le Bureau International de la Femme et de l’Enfant (BIFE) de l’Université Senghor et ses partenaires. Ce conclave scientifique a offert un podium composé d’orateurs pluridisciplinaires à renommée internationale.

Les participants sont venus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la Tunisie, de la France, du Gabon, du Cameroun, d’Égypte et de bien d’autres horizons. Pluridisciplinaire et transversal, le SIEEGA 2025 s’est voulu ainsi. L’objectif est de réfléchir sur la place de la femme africaine dans un environnement d’insécurité. Les discussions visaient à créer des synergies utiles dans la prévention de l’extrémisme violent et son impact sur la femme africaine.

Au terme des travaux, il a été recommandé entre autres d’impliquer activement les hommes, de diversifier la communication, de forger des alliances internationales, de créer des inter-réseaux pour atteindre les objectifs. Il est retenu également de donner la parole aux victimes et de prendre en compte les intérêts des hommes. Car, les participants du SIEEGA 2025 entendent transformer les discours en actions concrètes et de faire de l’Afrique un modèle en matière d’égalité des genres.

La participation de la Doyenne Monique Ouassa Kouaro et l’annonce de l’édition prochaine à l’Uac témoignent de ce que l’Université d’Abomey-Calavi est en pole position des milieux d’excellence du savoir à l’image de la prestigieuse Université d’Alexandrie.

