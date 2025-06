Views: 6

Ce vendredi 30 mai 2025, un tournant décisif a été pris au Palais de la Marina. Sous l’autorité du chef de l’État, le Président Patrice Talon, le gouvernement, l’Assemblée nationale et le Conseil économique et social (CES) se sont réunis pour donner une nouvelle impulsion à cette institution. Loin d’être un simple organe consultatif, le CES doit désormais s’affirmer comme une véritable force de proposition au service du peuple béninois.

Dans cette dynamique, le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU, a joué un rôle clé, participant activement aux échanges pour définir les contours de cette transformation. Son message est clair : le CES doit être un laboratoire d’idées, un espace où les préoccupations des citoyens rencontrent les impératifs du développement national.

Un CES au cœur de la démocratie participative

L’objectif du présent séminaire est de faire du CES un pont entre les citoyens et les institutions républicaines. Finis les débats confinés dans les salles fermées ; il s’agit désormais d’instaurer un dialogue actif entre les milieux socioprofessionnels et les autorités. Ce nouvel élan se matérialisera à travers : La promotion d’un dialogue constructif et inclusif ; la vulgarisation des lois et politiques publiques pour une meilleure appropriation par tous ; la transmission fidèle des attentes du peuple aux décideurs politiques ; la mise en place d’études scientifiques et d’initiatives structurantes pour appuyer les recommandations du CES.

Le Président du CES, M. Conrad GBAGUIDI, a souligné l’importance de cette refonte en ces termes : « Nous sommes à un moment historique. Notre mission est de prouver la pertinence de cette réforme et de poser les bases solides pour les générations futures. » a-t-il dit.

Trois missions phares pour un CES efficace

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU a mis en lumière trois missions fondamentales qui guideront désormais l’action du CES. La première c’est la fonction de relais. Pour l’autorité parlementaire, le CES devient un vecteur de transmission des attentes populaires vers les instances de décision. Il devra s’appuyer sur des outils tels que les sondages et la collecte de données pour garantir une écoute fidèle des préoccupations du peuple. La deuxième mission est la fonction de relève. Il s’agit a-t-il expliqué d’une mission pédagogique et informative : sensibilisation, vulgarisation des lois et décisions gouvernementales, avec un accent particulier sur les médias de proximité tels que les radios communautaires et les rencontres avec les diverses organisations sociales et professionnelles. La troisième est la fonction de collaboration. A ce niveau, le Président Vlavonou a laissé entendre que le CES doit être une institution pleinement intégrée aux rouages institutionnels, travaillant en synergie avec le Parlement et le gouvernement pour affiner les orientations des politiques publiques et proposer des mesures adaptées aux réalités du terrain.

Une institution renforcée et proactive

Plus qu’une simple réforme, ce séminaire tripartite marque le début d’une nouvelle ère où le CES prend une place centrale dans la gouvernance du pays. Une ambition qui se traduira par l’organisation de colloques scientifiques, des études commanditées par des experts et une implication accrue dans l’élaboration des politiques publiques.

Le défi est désormais clair : inscrire cette transformation dans la durée et faire du CES un acteur incontournable du développement économique et social du Bénin.

Fidèle KENOU

