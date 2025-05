Ségbana: L’AnpE mobilise pour le volontariat et l’éducation des femmes

Views: 4

L’Agence Nationale pour l’Emploi (AnpE) a organisé un atelier dynamique à la salle de réunion de l’Union Communale des Producteurs de Coton (UCOM) de Ségbana, visant à promouvoir le volontariat comme levier d’insertion professionnelle et de développement local. Cette initiative s’inscrit dans une série de campagnes menées à travers le Bénin pour sensibiliser les populations aux multiples facettes du volontariat.



Le volontariat, un moteur pour la communauté



Colombe Doyigbé, Directrice des Ressources Humaines en charge du volontariat à l’AnpE, a présenté les différentes formes de cet engagement : le volontariat formel, soutenu par des programmes étatiques comme le Volontariat d’Échanges et de Mobilité, le Projet Talents Africains à l’International (TAI) ou encore le Programme DENVA ; le volontariat non formel, porté par les ONG ; et le volontariat traditionnel, ancré dans les pratiques communautaires spontanées. « Le volontariat est un acte libre, non rémunéré, au service de l’intérêt général », a-t-elle rappelé.

Raymonde Lao, cheffe de l’antenne départementale de l’AnpE dans l’Alibori, a mis en avant le rôle du volontariat dans le renforcement des compétences et l’accès à l’emploi. Le maire de Ségbana, Orou Zimé Bio Tian, a salué la forte participation féminine, y voyant un signe encourageant pour le succès du programme. « Le volontariat n’est pas une servitude. C’est une chance pour tous de contribuer au développement de notre commune », a-t-il déclaré, appelant chacun, y compris lui-même, à s’engager. Il a également encouragé les participants à relayer ces messages dans leurs communautés.



Un programme dédié à l’éducation des femmes



Un moment clé de l’atelier a été l’annonce du Programme de Volontariat pour la Promotion de l’Éducation de la Femme, une initiative visant à autonomiser les femmes, lutter contre les discriminations et prévenir les violences basées sur le genre. Face aux préoccupations de certains participants, Colombe Doyigbé et Raymonde Lao ont rassuré : « Il ne s’agit pas de déséquilibrer les dynamiques familiales, mais de permettre aux femmes de contribuer davantage dans un cadre de respect mutuel. »



Un engagement collectif et formateur



La rencontre a mobilisé des figures locales, dont Garba Amadou, Président du collectif des artisans, Ousmane Ousseni, Président des Organisations de la Société Civile, et Imorou Assouma, représentant de l’Imam central, témoignant du soutien des autorités à cette initiative. Les jeunes présents ont également bénéficié d’une formation pratique animée par Tchindro Monguede, Président de CIRPRODEC ONG, axée sur les techniques de communication et la gestion de projets, pour mieux les préparer à leurs futures missions volontaires.

Cette initiative de l’AnpE à Ségbana marque une étape significative dans la promotion du volontariat et de l’égalité des genres, avec un impact attendu sur le développement local et l’autonomisation des femmes.

