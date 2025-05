Reprise des négociations gouvernement et syndicats: Faire émerger des « réponses réalistes… », le souhait de Bio Tchané

Views: 6

Ouverte ce jeudi 22 mai à Cotonou, une nouvelle rencontre a rassemblé des membres du gouvernement, des représentants syndicaux et des organisations patronales pour discuter des préoccupations majeures des travailleurs béninois. Il s’agit de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective (CNCCNC).

Dirigées par le ministre Abdoulaye Bio Tchané, les discussions ont porté essentiellement sur la hiérarchisation des salaires dans le secteur privé, le reversement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) recrutés en 2019, ainsi que la régularisation de la situation des enseignants reversés en 2008 mais toujours sans contrat ni salaire. À cet effet, les syndicats n’ont pas oublié le côté d’absence de sur-salaires pour les conventionnés des sociétés publiques et semi-publiques. Il faut rappeler qu’ils ont remis l’accent sur les conditions précaires de certains agents de l’État. Le gouvernement, à travers les propos du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, reconnaît les défis existants et rappelle les efforts consentis jusqu’à présent. Il souhaite que cette session, prévue pour durer trois jours, permette de << faire émerger des réponses réalistes, justes et durables>> , en instaurant un climat de<< sérénité, d’écoute mutuelle et de responsabilité partagée >>.

Pour le ministre Abdoulaye Bio Tchané, le gouvernement entend asseoir le dialogue pour la justice sociale et d’équité dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

Car, il reste conscient que malgré les efforts réalisés, des défis subsistent. « C’est pourquoi, il est engagé à continuer le dialogue social ouvert en structurant dans le respect des équilibres de la société et des politiques publiques », a-t-il dit.

Rodolphe AKOUEWANOU (Stag)

