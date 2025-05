Views: 9

En vertu des textes du parti, le président du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio-Tchané a installé, le 17 mai 2025 à Maryland aux Etats-Unis, la section diaspora du parti. Ceci à l’issue d’une Assemblée Générale élective dont le Bureau Fédéral Amérique du parti Bloc Républicain (BR) a été mis en place et présidé par Ambroise Agossè.

Ambroise AGOSSE

Ce que vous devriez savoir : La création du Bureau Fédéral Amérique du parti Bloc Républicain (BR) répond à une double nécessité. Celle de renforcer la participation active des Béninois de l’extérieur à la vie politique nationale et celle de consolider l’encrage de la formation politique comme force politique de premier plan au service du progrès, de la stabilité et de la cohésion sociale. A cet effet, ce bureau a pour mission de fédérer les énergies des Béninois vivant en Amérique autour des idéaux et des actions de la productivité, de servir de relais stratégique entre la diaspora et la direction nationale du parti afin de faire remonter les préoccupations spécifiques des compatriotes de l’extérieur, d’encourager la mobilisation citoyenne et la participation aux échéances électorales et de promouvoir l’image du Bénin et de son leadership politique à l’étranger.

Que disent les acteurs : C’est le président du parti, Abdoulaye Bio-Tchané qui a présidé les travaux jusqu’à l’installation dudit bureau. En effet, le Bloc Républicain est né de la réforme du système partisan qui vise à mettre en place des partis politiques plus représentatifs, plus structurés, plus solides, capables de porter efficacement les aspirations des populations. Pour le ministre Abdoulaye Bio-Tchané, même si la création des partis est libre en Amérique, l’activité politique est dominée par deux grands partis à savoir : le parti Républicain et le parti Démocrate. « C’est un peu dans cette direction que nous voulons aller, pour faire en sorte que non seulement les partis soient forts, mais que nos institutions en particulier, l’Assemblée nationale soit représentée dans ce même courant-là », a-t-il dit. Il a salué la création de cette section du BR qui permettra aux compatriotes vivant aux États-Unis d’adhérer activement au projet politique du parti. « La présence du parti à l’international traduit une prise de responsabilité exemplaire que je tiens à saluer. Continuons dans cette dynamique. Notre peuple aspire à une gouvernance responsable à la justice sociale et au développement. nous travaillons pour que le Bloc républicain devienne le premier parti », fait-il savoir. Après salutation d’usage, la Maire de Takoma Park, Talisha Searcy a reconnu la pertinence de cette initiative des militants du « cheval cabré », qu’elle a qualifiée de porteuse d’espoir et de dialogue entre les peuples.

Au nom de son équipe, Ambroise Agossè, élu premier Coordonnateur, a exprimé sa profonde reconnaissance. « Cette responsabilité, nous la recevons avec gravité, mais aussi avec la volonté ferme de renforcer notre présence au sein des communautés béninoises d’Amérique. Nous allons mobiliser les jeunes, les femmes et les compétences de notre diaspora pour promouvoir les valeurs républicaines et contribuer activement au développement de notre pays », a-t-il déclaré. Il s’est engagé à promouvoir les valeurs et actions concrètes du BR à l’étranger. « Le Bureau Fédéral sera une équipe à l’écoute au service de tous dans une suite d’unité et transparence et de loyauté envers les idéaux de notre parti Bloc Républicain », s’est-il engagé.

Entre les lignes : A cette occasion, le Capitaine Ibrahim Djabarou a présenté une conférence sur le thème : « La démocratie et le militantisme: le Benin à la croisée des chemins ». Après avoir fait comprendre les terminologies démocratie et militantisme, il a exposé l’historique démocratique du Bénin, les acquis, les défis, le rôle du militantisme politique et l’engagement.

