Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld Akakpo, a effectué, vendredi 23 mai 2025, une visite de courtoisie à l’Ambassadrice de France près le Bénin, Nadège Chouat. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens économiques et institutionnels entre le Bénin et la France. Le président de la CCI Bénin avait à ses côtés son premier vice-président, Casimir Migan, ainsi qu’un élu consulaire, Edgard Kpatindé.

Lors des échanges, les deux institutions ont envisagé d’explorer de nouvelles pistes de collaboration, avec pour objectif de renforcer le partenariat économique bilatéral, dans un esprit de développement durable, inclusif et mutuellement bénéfique. Plusieurs axes de coopération sont envisagés, notamment le transfert de technologies, pour permettre aux PME béninoises de moderniser leurs outils de production et d’adopter des procédés innovants adaptés à leur réalité locale ainsi que le développement du capital humain, à travers l’octroi de bourses de formation pour les cadres de la CCI Bénin, afin de renforcer les compétences, d’améliorer la gouvernance économique et de promouvoir une culture de performance au sein de l’institution. Les échanges se sont conclus sur une note d’optimisme partagé concernant les perspectives de collaboration entre la France et le Bénin à travers leurs institutions respectives. Notons que cette rencontre marque une nouvelle étape dans les relations économiques bilatérales, axée sur l’innovation, le renforcement des capacités et la prospérité partagée.



Augustin HESSOU

