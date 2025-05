Rencontre de concertations politiques: Bio Tchané et Djogbénou renforcent les liens entre BR et UP-R

Views: 10

Le président du Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané a conduit, le lundi 19 mai 2025, une délégation de son parti au siège de l’Union Progressiste le Renouveau. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques avec le parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R). Placée sous le signe d’un dialogue franc et responsable, a permis aux deux formations politiques de discuter de plusieurs sujets d’intérêt commun liés à la vie politique nationale, à la gouvernance et aux perspectives de développement du Bénin. À l’issue des échanges, des accords importants ont été conclus entre les deux partis. Des décisions prises pour le bonheur des militants et populations.

