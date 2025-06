Ouidah :  Le programme InserPro lancé pour l’emploi des jeunes

Views: 11

Le Centre Culturel International John Smith de Ouidah a été le théâtre, ce samedi 31 mai 2025, du lancement officiel du programme InserPro, une initiative portée par l’ONG Impact Vital pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Ce projet vise à doter les jeunes de la ville, et au-delà, de compétences numériques, techniques et comportementales, afin de leur ouvrir les portes de l’emploi ou de l’auto-emploi.

Dans un contexte où le chômage des jeunes reste un défi majeur en Afrique, InserPro se positionne comme une réponse locale et innovante. En combinant formations adaptées, accompagnement personnalisé et mise en relation avec des opportunités professionnelles, le programme ambitionne de bâtir un avenir inclusif pour la jeunesse de Ouidah.

Une vision collective pour l’avenir

Pour Pascal Kodehou, coordonnateur du programme, InserPro va bien au-delà d’une simple initiative. « C’est une promesse collective pour répondre à un défi criant : trop de jeunes formés peinent encore à trouver leur place dans le monde professionnel. Nous leur offrons des compétences concrètes, un accompagnement structuré et un accès privilégié aux opportunités, qu’il s’agisse d’emplois salariés ou de projets entrepreneuriaux », a-t-il déclaré, mettant l’accent sur la confiance et l’ambition comme moteurs du projet. Pour lui, il s’agit des premières pierres d’une dynamique qui « marquera le parcours de centaines de jeunes au Bénin », a-t-il souhaité.

Une initiative ancrée dans la communauté

Diane Abattan épouse Ayena, vice-présidente de l’ONG Impact Vital, a rappelé les racines communautaires de l’initiative : « Notre ONG est portée par des jeunes de Ouidah qui partagent les mêmes réalités et aspirations que leurs pairs. Nous ne sommes pas de simples observateurs, mais des acteurs engagés, animés par un esprit de volontariat et de responsabilité. » Cette proximité avec la communauté confère à InserPro une pertinence et une légitimité particulières.

Un programme structuré pour des résultats concrets

Joslain Aholou, président de l’ONG, a détaillé les axes majeurs du programme. « L’État ne peut à lui seul résoudre la question de l’emploi des jeunes. InserPro propose des formations sur la confiance en soi, la gestion de carrière et l’entrepreneuriat, avec le soutien de partenaires prêts à accompagner cette dynamique », a-t-il expliqué. Le programme vise à combler les lacunes en compétences pratiques et à encourager l’auto-emploi comme alternative viable.

Le maire de Ouidah, Christian Détchenou, a salué cette initiative, soulignant son importance dans le contexte africain. « Le chômage des jeunes est une problématique complexe. InserPro apporte une réponse locale et efficace. La commune s’engage à soutenir ce projet pour qu’il porte ses fruits », a-t-il assuré.

L’appui institutionnel pour une réussite durable

Simplice Togbé, représentant le Directeur Général de l’Agence nationale pour l’Emploi (AnpE), a insisté sur l’importance d’une approche holistique : « Trouver un emploi, c’est proposer des compétences. Cela inclut non seulement des savoir-faire techniques, mais aussi un savoir-être. Que ce soit en emploi salarié ou en auto-emploi, la maturité professionnelle et la connaissance de soi sont essentielles. »

Avec InserPro, Ouidah pose les bases d’une solution durable à l’insertion professionnelle des jeunes. Cette initiative, par son approche locale et inclusive, pourrait devenir un modèle pour d’autres communes du Bénin, et au-delà. Une dynamique à suivre avec attention.

Olivier ALLOTCHEME

