Dans le cadre de ses obsèques, le ministère des Affaires étrangères a organisé, le 23 mai 2025, une cérémonie d’hommage en mémoire de feu Edgard-Yves MONNOU, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, décédé le 4 avril 2025. La cérémonie s’est tenue en présence du ministre Olushegun ADJADI BAKARI, de plusieurs diplomates en fonction et à la retraite ainsi que de membres de la famille de l’illustre disparu. Dans son allocution, le Ministre Olushegun BAKARI a salué la mémoire d’un homme d’État exceptionnel. Feu Edgard-Yves MONNOU fut l’un de ces bâtisseurs silencieux. Il portait en lui cette noblesse: servir l’État. Le représentant de la famille MONNOU a, quant à lui, exprimé sa profonde reconnaissance à l’endroit de l’État et du ministère pour cette marque d’honneur rendue à un homme qui a consacré sa vie à la patrie. Il a rappelé le parcours d’un brillant avocat, promu à la tête de la diplomatie béninoise entre 1995 et 1996. Né le 9 février 1953 à Abomey, Edgard-Yves MONNOU était un éminent avocat. Il a marqué la vie politique et diplomatique du Bénin par sa rigueur, son sens du devoir et son dévouement. Après son passage au ministère des Affaires étrangères, il fut nommé ambassadeur du Bénin en France. Il a représenté aussi le Bénin au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce et en Turquie.

