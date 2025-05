Nouveau siège de l’Assemblée nationale: Vlavonou et la Conférence des Présidents, entre satisfaction et vigilance

Views: 12

Le mercredi 21 mai 2025, la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale du Bénin s’est rendue sur le chantier de construction du nouveau siège du Parlement, sous la direction du Président Louis Gbèhounou Vlavonou. Cette visite s’inscrit dans une démarche de suivi rigoureux des travaux, répondant aux préoccupations exprimées par les députés lors de la présentation du rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale.

Avant cette descente sur le terrain, une séance de travail s’est tenue au Palais des Gouverneurs, réunissant les membres de la Conférence des Présidents ainsi qu’Achille Houssou, Directeur général de la SImAU. Ce dernier a exposé l’état d’avancement du projet, dont le taux d’exécution physique a atteint 64% pour un taux financier de 46%. Il a précisé que l’objectif reste le bouclage du tout-couvert d’ici décembre 2025, avec une livraison définitive prévue pour avril 2026, sous réserve de la mobilisation des fonds nécessaires.

Le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a souligné trois points essentiels justifiant cette visite. D’abord, il s’agissait de répondre aux préoccupations soulevées par les députés lors de la présentation de son dernier rapport d’activités. Ensuite, il a insisté sur l’importance d’associer l’ensemble des sensibilités parlementaires aux choix stratégiques à opérer, évitant ainsi que ces décisions ne soient prises par un cercle restreint. Enfin, il a mis en avant la nécessité de clarifier la date de livraison de l’hémicycle afin que chacun puisse se projeter sur l’organisation des travaux parlementaires à venir.

Sur le terrain, le constat est globalement positif. Les responsables techniques ont rassuré la délégation sur la résolution des difficultés initiales et la bonne cadence actuelle des travaux. Le Président Vlavonou s’est dit satisfait de voir le projet avancer sans accroc majeur, un avis partagé par les présidents des groupes parlementaires. L’honorable Nourénou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates, a salué la qualité de l’infrastructure en cours de réalisation et s’est réjoui de la perspective de disposer, dès décembre prochain, d’un hémicycle moderne et fonctionnel. De son côté, l’honorable Aké Natondé, président du groupe parlementaire Union progressiste le Renouveau, a exprimé son étonnement face à l’ampleur du travail accompli, tout en insistant sur la nécessité de maintenir la vigilance quant aux prochaines étapes du projet.

Cette visite illustre une volonté politique claire : assurer la transparence et l’efficacité dans la réalisation de cette infrastructure essentielle au bon fonctionnement de l’Assemblée nationale. Désormais, le défi reste la mobilisation des ressources et le respect du calendrier afin que les parlementaires puissent exercer leurs fonctions dans un environnement à la hauteur des attentes de la deuxième institution de l’État.

