Views: 15

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp

Le mercredi 21 mai 2025 restera une date marquante dans les annales des forces armées béninoises. En Conseil des ministres, le Général Bertin BADA a été élevé au grade de Général de Corps Aérien, devenant ainsi le tout premier officier de l’Armée de l’Air du Bénin à accéder à ce niveau de commandement. Cette promotion exceptionnelle consacre une trajectoire exemplaire, forgée dans la discrétion, la discipline, et un attachement indéfectible à l’État.

Engagé dans les forces armées depuis 1982, le Général BADA s’est très tôt distingué par sa rigueur et son esprit de commandement. De chef d’escadron à commandant de base, puis directeur des opérations et haut cadre de l’état-major, son parcours est jalonné de responsabilités stratégiques, toutes assumées avec efficacité et humilité. Formé en France à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr et à l’Institut Amaury de la Grange, institution prestigieuse de formation aéronautique, il revient au Bénin pour mettre son savoir-faire au service de la Nation.

Le 9 juin 2021, il accède à l’un des postes les plus sensibles de la République : Directeur du Cabinet Militaire du Président Patrice TALON. Cette nomination témoigne de la confiance que le Chef de l’État accorde à un homme dont la loyauté, la rigueur et la réserve forcent le respect. À la Présidence, le Général BADA incarne la sérénité dans l’action, la maîtrise des enjeux sécuritaires, et une posture républicaine sans faille.

Plus récemment, sa probité et sa stature institutionnelle ont conduit l’État à lui confier la présidence du comité de coordination chargé de piloter la transition au sein de l’Église du Christianisme Céleste, en proie à une crise complexe. Une mission délicate qu’il conduit avec équité, sang-froid et sens du devoir.

À travers cette promotion au rang de Général de Corps Aérien, l’État béninois ne rend pas seulement hommage à une carrière ; il élève un symbole. Le Général BADA incarne l’excellence silencieuse, celle qui ne cherche ni les projecteurs ni les honneurs, mais qui marque durablement par son intégrité, sa vision et son exemplarité.

Cette distinction, la plus haute jamais atteinte dans l’histoire de l’Armée de l’Air béninoise, est aussi un message fort adressé à la jeunesse militaire : celui que le mérite, l’éthique et le service désintéressé de la patrie restent les plus sûrs leviers d’élévation.

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp