Views: 8

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp

De quoi s’agit-il : Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean Michel Abimbola, a procédé à d’installation des membres de la commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. C’était le mardi 20 mai 2025. C’est une initiative du ministre du tourisme depuis 2019. Cette réforme a permis de dématérialiser le payement des lois, la perception des redevances et autres. Le secteur du tourisme, de la culture et des arts étant inscrit au rang du deuxième pilier d’investissement de l’État de création de richesse et d’emplois, l’installation de la commission consiste à accompagner les artistes pour qu’ils alimentent durablement le marché de la création, tout en protégeant efficacement leurs droits. À l’ère du numérique et de la mondialisation des contenus, la piraterie a changé n’est plus seulement l’affaire de marchés parallèles ou de supports physiques contrefaits, elle est désormais portée par la dématérialisation, par l’instantanéité du partage numérique, et par des réseaux parfois insaisissables, qui dépossèdent les artistes de leurs droits et sapent les fondements économiques de la création.

Ce que disent les acteurs : Le directeur général du Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins (BUBEDRA), Cocou Eugène ABALLO a présenté son bureau ainsi que les réformes entrepris par le ministère du tourisme. À l’en croire, plusieurs réformes ont été mise en place. « Aujourd’hui, au ministère de l’économie et des finances, plus de 7000 œuvres rurales sont immatriculés et ont la possibilité de faire leur auto payement sans un contact avec les citoyens », a-t-il indiqué. Pour le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, l’installation officielle des membres de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques marque une étape décisive dans leur combat collectif pour la justice, l’équité, la dignité du travail créatif comme socle de l’essor d’une économie créative dynamique. La CNLP des œuvres littéraires et artistiques est a pour mission de conduire des réflexions prospectives sur la piraterie sous toutes ses formes, d’élaborer, mettre à jour et évaluer les politiques et stratégies nationales de lutte contre ce fléau, de promouvoir des pratiques vertueuses en matière de respect des droits d’auteur, de veiller à l’opérationnalisation efficace des brigades départementales de lutte contre la piraterie et de valider et suivre la mise en œuvre des plans d’actions annuels de ces brigades. « Sa mise en place témoigne de l’engagement de l’État à renforcer la gouvernance du secteur culturel et à assurer une protection durable des droits des créateurs », a dit le ministre. Le ministre a également souligné aux membres de la commission l’importance de s’attaquer avec vigueur à la reproduction illégale et la diffusion anarchique des ouvrages dans les milieux scolaires et universitaires. « Il s’agit également de mener une action concertée et proactive sur la toile, en partenariat avec les principales plateformes (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, etc.) pour identifier, signaler et faire retirer rapidement les œuvres musicales, cinématographiques et audiovisuelles utilisées sans autorisation », a notifié le ministre. Cette lutte, poursuit-il, doit s’accompagner d’une sensibilisation des créateurs, des utilisateurs et des intermédiaires numériques, ainsi que d’un renforcement du cadre légal et des mécanismes de sanction contre les infractions liées au piratage. Pour finir, le ministre a réaffirmé l’accompagnement de son ministère à la commission et mettra à leur disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur tâche tout en restant attentif à leurs recommandations et besoins. « Je vous exhorte à investir toute la noblesse de votre engagement dans l’accomplissement de la mission qui vous est confiée. En vous installant officiellement dans vos fonctions, je forme le vœu que vous incarniez, par vos travaux et votre éthique, l’exigence de respect qui est due à la création et à ses auteurs », a conclu le ministre.

Ce qui est important : Les membres de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques ont été nommés conformément à l’arrêté 2022 N°0003/MTCA/DC/SGM/CTJ/DPAF/BUBEDRA/CJ/SA 094SGG22. Cet arrêté a été signé par le ministre du tourisme, de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Les membres de la commission sont Roger TAWES, représentant du Ministère en charge de la sécurité publique ; Camille Aristide FADE, représentant du Ministère en charge de la justice ; Donald Régis HONTINFINDE, représentant du Ministère en charge du numérique ; Macaire AGBANTE, représentant du Ministère en charge des finances ; Koffi ATTEDE, représentant du Ministère en charge de la culture ; Guillaume CODJO, représentant du Ministère en charge du tourisme ; Florent Eustache HESSOU, représentant des sociétaires du Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins (BuBeDRA) de la catégorie littérature ; Albert BESSANVI, représentant des sociétaires du Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins de la catégorie musique ; Comlan David HOUETCHENOU, représentant des sociétaires du Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins de la catégorie arts dramatiques ; Gislain B. FANDOHAN, représentant des sociétaires du Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins de la catégorie arts plastiques; et Cocou Eugène ABALLO, Directeur général du Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins. À l’issue de la cérémonie, le ministre a officiellement installé les membres de la commission.

Augustin HESSOU

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp