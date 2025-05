Le ministre Conseiller Jacques Ayadji: « La mouvance remportera les élections de 2026 »

Views: 11

Invité de l’émission ‘’Zone Franche’’ sur CANAL3 ce dimanche 25 mai 2025, le ministre Conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji a fait savoir qu’il sera sur tous les fronts pour veiller à ce que les chantiers ouverts puissent connaître leur réalisation. « Je serai sur tous les fronts où ça ne va pas parce que nous avons l’ambition d’avoir 100% comme bilan », a-t-il dit avant de promettre que « tous les chantiers seront livrés ». A la question des journalistes qui ont évoqué les routes Djougou, Péhunco, Kérou, Banikoara et Kota, Kouandé, Péhunco, il a rassuré que tout est en chantier. Dans son intervention, Jacques Ayadji a expliqué que le poste de ministre conseiller qu’il occupe est un poste politique quand bien même, il ne fait pas campagne en allant sur le terrain. « Nous sommes en train de défendre un bilan. Après avoir assez fait, le Chef de l’Etat a mis autour de lui une équipe de cadres pour aller mettre la lumière sur les choses qui sont réalisées », souligne l’invité de CANAL3.

Face aux déclarations de Guy Mitokpè sur le coût de certaines infrastructures, Jacques Ayadji a précisé que face à ce bilan, il serait en train ‘’d’organiser la polémique’’ étant donné qu’il n’a rien à dire. « Un pont qui a coûté 12 milliards hors taxe et 15 milliards toute taxe comprise, on dit 195 milliards et on balance dans l’opinion. Je ne suis pas ministre conseiller aux infrastructures pour me taire. Si quelqu’un veut noircir ce qui est fait, je dois réagir. Les gens veulent amener mon frère Guy Mitokpè à perdre le capital sympathie qu’il a avec le peuple béninois. Pourquoi, c’est à lui qu’on demande de dire des choses comme ça ? Les dirigeants du parti Les Démocrates ont un plan négatif contre lui », selon le ministre conseiller. Pour lui, quand on est Secrétaire à la communication, il faut avoir une démarche qualité. « Il ne faut pas dire des choses qui fait balayer en un seul vent. C’est une déclaration péremptoire, non préparée, non réfléchie. Les gens sont en train de travailler pour qu’il soit discrédité dans l’opinion » fait remarquer Jacques Ayadji.

Par ailleurs, Jacques Ayadji informe qu’il n’y a pas de raison que la mouvance ne remporte les élections de 2026. « Il n’y a pas de raison que nous ne remportions pas les élections parce que le bilan est là. Le Bénin se transforme dans le bon sens. Le Bénin va à grand pas dans le concert des nations. Les quatre partis travaillent pour que la dynamique que nous avons commencé depuis 2016 et qui fait ses preuves, puisse continuer », a expliqué le ministre conseiller.

