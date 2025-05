Infrastructures routières : Jacques inspecte des axes routiers en chantier ou réceptionnés

Views: 15

Le ministre conseiller aux Infrastructures et au Cadre de Vie, Jacques Ayadji, a entamé, mercredi 21 mai 2025, une visite de terrain. L’objectif de cette descente, qui a duré deux jours, était de constater de visu l’état d’avancement des travaux sur certains axes routiers et d’évaluer la qualité des ouvrages réceptionnés dans plusieurs départements du Bénin. Cette mission d’inspection s’est déroulée en deux étapes. La première étape concerne les départements de l’Atlantique, du Littoral et de l’Ouémé, où le ministre conseiller s’est rendu notamment sur les axes Akassato-Marché de gros d’Abomey-Calavi, Carrefour Adjaha-Aïbatin, Avenue du Canada-Carrefour Francs Prix et Epkè-Tchonvi. Sur l’axe Epkè-Tchonvi, le ministre a échangé avec les populations. En effet, la population a souligné au ministre conseiller l’importance d’une déviation, ce qui leur faciliterait la circulation et aussi pour ne pas déranger l’entreprise qui réalise les travaux. Après avoir recueilli leurs différentes préoccupations, il les a rassurés du fait qu’une solution urgente serait trouvée. « Ça sera fait, une déviation sera faite », a-t-il promis.

Ce jeudi 22 mai 2025, le ministre Jacques Ayadji a engagé la seconde étape de sa tournée, cette fois-ci dans le département des Collines avec une descente sur l’axe Bohicon-Dassa. La délégation a été reçue par le préfet du Zou, Daniel Setonnougbo. Le ministre a fait des remarques importantes sur la route, notamment des trous qui sont à la base de nombreux accidents. Il a souligné qu’une solution urgente sera trouvée à ce problème. De son côté, le préfet a remercié la délégation pour cette initiative, qui selon lui, consiste à instruire l’entreprise qui a à sa charge la construction de la route. « On a vu que l’entreprise a commencé par boucher certains trous, ça permettra d’arrêter des cas d’accidents auxquels nous faisons face », a salué le préfet. Pour sa part, le directeur des transports terrestres et aériens, Joseph Ahissou, a fait savoir que le tronçon Bohicon-Dassa est pris en compte dans le projet Bénin régional, financé par le Millennium Challenge Account (MCA). « Les études sont très avancées, c’est pourquoi la route est toujours sous entretien. Le niveau de fatigue est tel que l’entretien doit être continu et nous remercions donc l’entreprise Porteo BTP qui a été très proactive pour nous aider à fermer les trous et éviter les risques d’accident », a-t-il indiqué. Il n’a pas manqué d’inviter les usagers à plus de vigilance. « Il faut en rappeler aux transporteurs de ne pas rouler à vive allure, c’est une route qui est déjà fatiguée, il faut modérer la vitesse », a exhorté le directeur Ahissou. Il convient de noter que cette mission de terrain, entre promesses et réalités, souligne l’importance d’une collaboration constante entre les autorités et les citoyens pour bâtir des infrastructures durables et sécurisées.

Augustin HESSOU

