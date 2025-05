Infiltration de l’eau dans les nouveaux marchés: Wilfried Houngbédji justifie le choix du gouvernement

Views: 9

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp

Certains marchés modernes récemment construits se retrouvent partiellement exposés à l’eau en cette saison pluvieuse. Face à la presse, le vendredi 23 mai 2025, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a apporté des éclaircissements. « La toiture n’est pas étanche de partout pour que l’eau ne rentre pas. En fonction de la direction du vent, vous pouvez avoir de l’eau », a-t-il reconnu. Selon ses explications, le gouvernement a dû faire un choix entre une ventilation et une fermeture. « Au plan sanitaire, on s’est dit oui pour la ventilation. Cela fait que s’il pleut parfois à une certaine intensité, vous pouvez avoir de l’eau, mais ce n’est pas de l’inondation », a précisé Wilfried Houngbédji. Il indique que cette conception permet de mieux aérer les marchés. A cet effet, les agents d’entretien sont mobilisés pour intervenir et les marchands ont été sensibilisés sur les précautions à prendre. Concernant une éventuelle révision de l’architecture, cette option reste envisageable. « On a même demandé encore d’aller faire un état des lieux pour voir s’il faut supprimer cette commodité qui permet d’avoir l’aération. S’il faut en arriver là pour que les uns et les autres soient vraiment apaisés, si c’est le choix que les techniciens recommandent, on pourrait le faire », a rassuré le porte-parole du gouvernement.

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp