Les hommages et témoignages s’enchainent depuis le décès, le 08 mai 2025, de l’ancien ministre, le Professeur Amos ELEGBE. L’Ambassadeur Jean-Pierre A. EDON se dit profondément attristé par le départ d’un grand frère et ami qu’il qualifie de «baobab ». « Cadre compétent, lucide, éveillé jouissant d’une vivacité d’esprit extraordinaire, ELEGBE Amos a toujours laissé une bonne impression partout où le destin l’a conduit …» écrit-il également pour peindre la vie et le parcours d’un homme que beaucoup de béninois ignorent peut-être.

HOMMAGE A L’ANCIEN MINISTRE ELEGBE AFIDJI AMOS

Le 8 Mai 2025, un baobab est tombé dans la surprise générale. On savait qu’il était souffrant depuis un moment, mais une indisposition passagère, croyions-nous. Finalement cette maladie a eu raison de lui. Dieu a donné, Dieu a repris, dit-on, qu’il l’accueille alors dans sa demeure où son âme trouvera la paix et le repos éternel.

Cadre compétent, lucide, éveillé jouissant d’une vivacité d’esprit extraordinaire, ELEGBE Amos a toujours laissé une bonne impression partout où le destin l’a conduit. Il fut un bon militant au sein des mouvements estudiantins comme l’AEES, L’UGEED, L’AED, la FEANF etc…Il en est de même des organisations de masses et de jeunesse tant sur le plan régional (ODO KOYA c’est-à-dire : la jeunesse refuse la misère) que national (JUD : Jeunesse anti-impérialiste Unie du DAHOMEY).

En sa qualité d’enseignant universitaire, il a brillamment contribué à la formation de nombreux cadres béninois dont les aptitudes sur le terrain sont unanimement reconnues. Son implication dans le développement de son pays se passe de commentaires. L’une de ses actions dans ce cadre, reste la bonne gestion de l’Office National du Tourisme et de l’Hôtellerie (ONATHO) dont il fut le premier Directeur General pendant la période révolutionnaire.

L’hôtel Sheraton à Cotonou, l’hôtel Tata Somba à Natitingou et de nombreux autres projets touristiques structurants, font partie de ses œuvres, de son bilan.

Par l’entremise de la société SERHAU-SA qu’il a aidée à créer et faire fonctionner, il a imprimé ses marques aux projets d’aménagement du territoire, de l’assainissement, l’urbanisation et la conception des plans directeurs de certaines de nos villes.

Homme politique de haut niveau, ELEGBE Afidji fut un grand acteur dans la lutte anti-impérialiste, ce qui l’a amené à créer au lendemain de la conférence nationale, une formation politique dénommée UDRN, de concert avec un autre digne fils du Benin, feu Azaria FAKOREDE. Il fut président du cadre de concertation politique des partis ayant porté au perchoir le président Houngbedji Adrien, au cours de la première législature de l’Assemblée nationale à l’ère du renouveau démocratique.

Elu député en 1991 sur la liste de l’alliance de trois partis à savoir le PRD, l’UDRN, MSUP du maitre ADEBO Djamiou, il s’est vu confier la présidence d’un groupe parlementaire très influent dont les prestations à l’hémicycle étaient remarquables. Ses multiples contributions aux débats parlementaires, la justesse de ses idées et la consistance de ses analyses, lui ont mérité l’admiration de nombreux députés dont en particulier l’honorable Albert TEVROEDJRE, et le Président Justin Tomety AHOMADEGBE.

Très tôt, alors qu’il n’était qu’un simple fonctionnaire au ministère du plan, le président Mathieu KEREKOU a détecté ses valeurs politiques, techniques et autres, ce qui explique sa nomination à la tête du jeune office du tourisme nouvellement créé. Le Général en a fait par la suite son ministre en charge du commerce et plus tard ministre de la culture et du tourisme et ce, malgré les divergences de vues politiques entre lui et le régime marxiste-léniniste. Il faisait partie des cadres qualifiés d’anti-révolutionnaires.

Toutefois la révolution a préféré l’exploitation de ses atouts techniques jusqu’à la tenue de la conférence nationale des forces vives de la Nation dont il fut d’ailleurs membre en qualité de rapporteur général.

La mort de l’ancien ministre ELEGBE en ce moment où l’on a encore besoin de ses riches et vastes expériences, de la densité de ses réflexions et analyses, de la richesse de ses idées et de ses actions en faveur du développement du Benin, est particulièrement douloureuse, regrettable et constitue une grosse perte, non seulement pour sa famille biologique et politique, ses amis de l’intérieur et de l’étranger, mais aussi et surtout pour notre pays.

Un autre élément caractéristique de sa personnalité qu’on ne saurait omettre, est que l’ancien ministre savait allier sa vision, sa conception de la vie avec son devoir envers son créateur. Bon chrétien convaincu que l’homme n’est rien sans le Tout-Puissant, Afidji Amos avait la crainte de Dieu et participait au mouvement d’évangélisation pour le rachat des âmes. Il faisait sienne la parole biblique selon laquelle, il ne sert à rien de gagner tout dans ce monde et de perdre son âme.

Très actif dans les œuvres religieuses, il fut membre de plusieurs groupes de prières et associations d’adoration de Dieu tant dans son église protestante méthodiste que dans d’autres structures chrétiennes. Il maitrisait bien le livre saint dont il faisait sans cesse l’écho, dans son milieu proche et avec ses amis.

Artisan de la liberté, de la paix et du progrès socio-économique, il fut un combattant infatigable, un vrai patriote, un homme de principes qui aime son prochain à qui il n’hésite pas à apporter assistance et surtout des conseils pour lui permettre de sortir d’une situation difficile.

De cet aperçu non exhaustif de sa vie, il découle qu’il n’est pas venu en politique par hasard ou comme un parvenu, mais plutôt par conviction et patriotisme. Aussi a-t- il suivi par son militantisme avéré à tous les niveaux, une formation et observé toutes les étapes nécessaires pour parvenir à ce niveau, de son vivant.

Je voudrais émettre le vœu que sa vie et ses œuvres soient une source d’inspiration pour les générations actuelles et futures, comme ce fut, de son vivant, le cas de certains Béninois comme moi-même.

Je saisis cette occasion pour présenter mes condoléances à sa famille, aux familles alliées et aussi à la Nation béninoise qu’il a servie avec tant de patriotisme et d’abnégation. L’homme n’étant pas parfait, il avait des défauts, mais ses qualités et bienfaits sont considérables et suffisamment parlants.

Puisse le Tout-Puissant l’accueillir dans sa demeure, lui accorder sa miséricorde et combler le vide que son rappel à Dieu laisse dans sa famille. Car comme l’a dit Jean d’ORMESSON, << Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants >>.

Jean-Pierre A. EDON

Ambassadeur, un frère et ami du défunt.

