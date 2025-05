GDIZ: Première expédition de vêtements pour la marque française Gémo

Views: 8

Plus de 50 000 pièces confectionnées à la zone industrielle de Glo-djigbé sont exportés grâce à la marque française Gémo. Ce partenariat stratégique entre Gémo et Benin Textile Corporation, opérant au sein de la GDIZ, prévoit 1 million de pièces livrées d’ici fin 2025, et jusqu’à 3 millions en 2026. Avec cette nouvelle collaboration, Gémo rejoint Kiabi, U.S. Polo Assn et The Children’s Place, déjà engagés dans une production textile durable, traçable et compétitive depuis la GDIZ.

