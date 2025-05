Fête des mères: Vlavonou honore les mamans du Bénin

Views: 4

À l’occasion de la célébration de la fête des Mères, le Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a adressé un message empreint de reconnaissance et de respect à l’endroit de toutes les mères du pays. Il salue leur rôle central dans la famille et dans la construction de la société béninoise.

Dans un message ce week-end, le président de l’institution parlementaire, Louis Vlavonou, a tenu à marquer la journée dédiée aux mères par un hommage sincère. « La mère est le cœur de la famille, la première éducatrice, la gardienne des valeurs morales et culturelles. Elle est le socle de toute société prospère » a-t-il affirmé.

Le Président Vlavonou a salué le courage quotidien des mères béninoises, souvent confrontées à de nombreux défis. Il a souligné leur engagement indéfectible à l’égard de leurs enfants et leur capacité à conjuguer plusieurs rôles : mères, éducatrices, travailleuses, conseillères et bâtisseuses de paix.

Dans son message, le président de l’Assemblée nationale a veillé à inclure toutes les mères, sans distinction de statut ou de milieu. Qu’elles soient commerçantes dans les marchés, agricultrices dans les campagnes, fonctionnaires dans les services publics ou mères au foyer, toutes, selon lui, méritent la gratitude de la Nation. « À travers les sacrifices qu’elles consentent, souvent dans le silence et la discrétion, les mères contribuent chaque jour à l’édification de notre pays », a-t-il souligné.

Au-delà de la symbolique de cette journée, Louis Vlavonou a appelé à une reconnaissance constante du rôle des femmes dans le développement du Bénin. Il a invité les institutions et les citoyens à soutenir les actions en faveur de l’autonomisation des femmes et à promouvoir leur participation active à la vie publique, sociale et économique.

En terminant son message, le président de l’Assemblée nationale a exprimé ses vœux les plus chaleureux à toutes les mères béninoises, les assurant de son profond respect. Il a souhaité que cette journée soit l’occasion pour chaque famille de témoigner de l’amour, de la gratitude et de l’attention à ces femmes qui donnent la vie et qui, par leur courage, façonnent l’avenir.

Charis-kyara VINAWAMON

