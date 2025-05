Élections générales 2026: Adrien Houngbédji, l’homme de toutes les attentions !

Views: 16

Me Adrien Houngbédji est sous les feux de la rampe depuis quelque temps. Le ballet des personnalités politiques au palais d’Adjina à Porto-Novo devient incessant. L’emblématique leader des Tchoco-Tchoco ravit depuis peu, la vedette à tout autre homme politique de son rang depuis qu’il a lancé des critiques acerbes contre la gouvernance Talon. Il y a ceux qui le vouent aux gémonies, pour avoir craché dans sa propre soupe. Il y a aussi ceux qui adulent un Adrien Houngbédji arborant désormais une casquette politique presque anti-rupture.

La dernière visite en date à son domicile de Porto-Novo est celle de Joseph Djogbénou, président de l’un des deux grands partis de la mouvance, l’Union Progressiste le Renouveau. Visite hautement sage et vaillamment intelligente pour Djogbénou, qui tente ainsi de taire toute polémique de division consommée entre lui et son aîné Houngbédji. Djogbénou n’a pas opté apparemment pour la voie de la discorde continue, mais semble plutôt s’investir ainsi, à petits coups, dans une démarche de réconciliation avec ce vétéran de la classe politique béninoise, convaincu peut-être qu’il faut plutôt avoir Houngbédji avec soi que contre soi. Du reste, si les échanges tenus entre ces deux personnalités lundi dernier sont tenus discrets, la nouvelle rencontre entre Houngbédji et Djogbénou vise sans doute à apaiser une tension dont la vivacité prend de l’ampleur dans un camp comme dans l’autre à l’approche des élections générales de 2026.

Yayi sous les charmes du « Hagbè »

En exigeant le retour des « exilés politiques », la libération des « détenus politiques », la relecture du code électoral et la tenue d’un dialogue national de réconciliation, Adrien Houngbédji se rallie surtout aux combats des opposants béninois, à la grande satisfaction des responsables du parti Les Démocrates. L’ancien Chef de l’État Boni Yayi, président de cette formation politique, en est si séduit et ému qu’il ne se lasse plus désormais de visiter Houngbédji. Quand ce n’est pas lui qui se rend à Porto-Novo, c’est Houngbédji même qui descend au domicile de Yayi à Cotonou. Pour des conciliabules interminables, gardés secrets, mais révélateurs des stratagèmes en planification par ces deux hommes d’État en vue des élections de 2026. Veulent-ils se liguer tous les deux contre le camp Talon pour une lutte électorale âpre dans les mois à venir ? Si, dans tous les cas, on a su depuis fort longtemps que Yayi veut demeurer un acteur majeur permanent sur la scène politique béninoise, on s’y méprend pour le cas de Houngbédji qu’on croit s’être volontairement écarté de la guéguerre politique à la béninoise, dès lors qu’il a décidé, voici 3 ans déjà, d’engloutir son Prd dans la grande famille mouvancière ?

Houngbédji est-il redevenu maître de la situation ? Tout semble en tout cas converger vers cette thèse depuis que ce vieux briscard a brusquement refait surface sur la scène politique nationale en s’attaquant ouvertement au régime en place. À chacune de ses sorties publiques, depuis quelques jours, des fanions, casques et autres gadgets à l’effigie du logo arc-en-ciel ainsi que des slogans à la gloire du parti disparu inondent les lieux. Pour démontrer que le PRD originel existe toujours ? Si ce n’est pas cela, ça y ressemble.

Au demeurant, il faut faire observer que le retour en force de Houngbédji et toutes les attentions que suscite l’homme depuis quelques semaines constituent des paramètres à ne pas négliger dans les perspectives qu’offrent les élections générales de 2026.

Christian T.

