2.500 tonnes ; 94 m de long ; 14, 3 m de large ; tirant d’eau : 14, 3 m ; vitesse maximale : 22 nœuds ; 2 moteurs Diesel pour la propulsion ; un hélice de manouvre ; artillerie : 1 Oto Melara 3 pouces (76 mm) 62. 2-25 mm. … Ce sont, entre autres caractéristiques du navire patrouilleur espagnol du nom de P43 BAM RELÁMPAGO qui séjourne depuis quelques jours au quai du Port de Cotonou. Ces opérations couvrent un large éventail d’activités, incluant, la surveillance et contrôle des eaux territoriales, la lutte contre les activités illicites, la protection des infrastructures critiques recherche et sauvetage. Ce patrouilleur et les raisons de sa mission au Bénin ont été présentés aux hommes des médias, lundi dernier, dans l’après-midi par les membres de l’équipage sous la direction du Capitaine de corvette M. Victor Meijueiro Morado, Commandant du Bâtiment d’Action Maritime ‘Relámpago’. A le croire, ce navire est déployé depuis quelques temps dans des pays du Golfe de Guinée avec un équipage de 71 hommes et femmes, parmi lesquels se trouvent une équipe opérationnelle de sécurité de l’Infanterie de Marine (EOS), du personnel analyste du renseignement, un interprète, un médecin officier, ainsi que deux opérateurs du système de drone M5D AIRFOX.

Parti de la base navale de Las Palmas dans les îles Canaries (Espagne) le 3 février 2025, l’équipage du patrouilleur P43 BAM RELÁMPAGO (la foudre) a déjà parcouru 5 pays africains, le Bénin, le 6ème qu’il quitte ce mercredi 21 mai et bouclera sa mission dans les Eaux africaines le 18 Juin 2025. .

« Nous venons en Afrique travailler ensemble avec les gouvernements des pays côtiers… Le Golfe de Guinée est très important pour l’Espagne. Et c’est pour cela que nous collaboration avec tous les états des pays riverains. Nous sommes ici pour veiller à la sécurité maritime. C’est ce que l’Espagne peut offrir en premier lieu.» a expliqué le Commandant du patrouilleur P43 BAM RELÁMPAGO, précisant les menaces principales qu’ils entendent éradiquer dans le cadre de leur mission , à savoir, la piraterie, la pêche illicite, la pollution, et autres.

Il indiquera aussi que l’escale du Bénin s’inscrit dans le cadre de la coopération d’interopérabilité entre les forces marines espagnoles et celle béninoises. Des activités conjointes de sécurité, ont été menées par les deux forces à l’occasion de la présence de ce patrouilleur espagnol à Cotonou. Il y a aussi eu des actions à caractère humanitaire surtout en direction de l’ONG les messagers de la paix le samedi 17 Mai 2025. Le Capitaine de Corvette Víctor Meijueiro MORADO , s’est réjoui d’avoir passé des moments de détente avec les enfants pensionnaires de cette ONG espagnole qui œuvre pour l’épanouissement et surtout l’instruction (scolarisation) des enfants en situation difficile. Hier mardi, il y a eu également une cérémonie de remise officielle de livres d’enseignement espagnol s à l’Université d’Abomey-Calavi.

Christian TCHANOU

