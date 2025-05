Coopération bilatérale :  Talon décroche 6  partenariats  importants au  Qatar

Views: 5

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp

Récemment en visite de travail au Qatar, le chef de l’État béninois Patrice Talon a pris part, le mardi 20 mai 2025, à l’ouverture de la 5ᵉ édition du Forum économique de Doha. Il était aux côtés de l’Émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, où il a eu un entretien de haut niveau avec lui. Cet entretien, qui a tourné autour de la coopération entre le Bénin et le Qatar, a porté ses fruits. À l’issue des échanges, six (06) accords et protocoles d’accord ont été signés entre les deux nations. Il s’agit notamment d’un accord sur l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou spéciaux, d’un protocole d’accord sur la mise en place d’un mécanisme de consultations politiques et diplomatiques. Dans le secteur économique et social, un protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire a été signé. De plus, un accord de coopération dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un protocole d’accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats des gens de mer et un protocole d’accord de coopération dans les domaines du tourisme et des événements d’affaires ont été signés. Ces engagements bilatéraux témoignent de la dynamique nouvelle que le Bénin, sous le leadership du Président Patrice Talon, imprime à sa diplomatie économique et à sa coopération internationale.

Selon le point fait par les services de la présidence du Bénin, « cette visite du président de la République au Qatar est la preuve de l’engagement du Bénin à dynamiser sa diplomatie économique et à établir des partenariats stratégiques pour son développement ». La même source renseigne que les deux chefs d’État ont aussi évoqué un partenariat entre leurs compagnies nationales respectives, Qatar Airways et Amazone Airlines.

Augustin HESSOU

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp