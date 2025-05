Concours de culture générale de l’ONG Promo Éducation et Loisirs: Le Maire ATROKPO soutient la promotion de l’excellence des jeunes

Views: 3

La remise de prix aux lauréats de la 20è édition des jeux concours de culture générale initié par l’ONG Promo Éducation et Loisirs, a eu lieu le samedi 24 mai 2025 à Palais des Congrès de Cotonou. Une moto neuve, un ordinateur portable flambant neuf, ainsi que de nombreux autres lots ont été offerts aux gagnants. Organisés par l’ONG Promo Éducation et Loisirs, ces jeux concours visent à éveiller l’amour du savoir chez les jeunes, à stimuler leur curiosité intellectuelle et à cultiver en eux le goût de l’excellence. Une initiative saluée par tous les participants et les partenaires présents lors de cette cérémonie de remise de prix. Le président de l’ONG Promo Éducation et Loisirs, Gabin IDOHOU n’a pas caché sa joie et sa fierté. Il a félicité les participants pour leur persévérance et leur passion pour la culture générale. Cette initiative a reçu le soutient du Maire Luc Sètondji ATROKPO.

