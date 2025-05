Commune de Glazoué: Dr Louis-Marc SOGNON ratisse large pour le Bloc Républicain

Views: 3

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp

Dr Louis-Marc SOGNON face aux populations

Les femmes du village de Sowiandji et plusieurs autres villages de l’arrondissement d’Aklampa sont mobilisées au profit du parti Bloc Républicain « BR », le samedi 17 mai 2025. À la tête de cette initiative dans la 10è Circonscription, Dr Louis-Marc SOGNON. À Sowiandji, plusieurs femmes issues de 14 groupements féminins ont officiellement rejoint les rangs du BR, sous la houlette du Dr SOGNON et de son mouvement « Les Engagés pour le Progrès Économique et Social ». Placée sous le parrainage du président du BR, Abdoulaye Bio Tchané, cette activité de terrain visait à renforcer la base du parti et à promouvoir la participation active des femmes à la vie politique locale. L’événement a été marqué par la présence de plusieurs figures du Bloc Républicain. La vice-coordonnatrice nationale de l’Organisation des Femmes Républicaines (OFR), Lucie A. KOUDERIN épouse YABA a salué la forte mobilisation et l’engagement des femmes. « Lorsqu’on fait de la politique, c’est pour le bien-être des populations. En tant que femmes, c’est une politique de développement que nous recherchons », a-t-elle dit.

1acc1fd2-6ce4-4dad-a7ea-99dfb6d50fe7

Elle a encouragé la poursuite des actions au profit des communautés. Bien avant son adhésion au Bloc Républicain, Dr Louis-Marc SOGNON ne cesse d’imprimer sa marque à travers des initiatives de développement local telles que la construction de pompes à motricité humaine, la réhabilitation de forages, le financement d’activités génératrices de revenus pour les femmes, l’accompagnement des établissements pour l’organisation des travaux dirigés etc. Dans son intervention, Dr Louis-Marc SOGNON a réaffirmé son engagement à œuvrer pour l’épanouissement des femmes, des jeunes et des enfants. « Le BR est un parti de l’union. Il prône la promotion de la jeunesse et se préoccupe de l’avenir des femmes et des enfants », a-t-il déclaré. Prenant la parole au nom du président du BR, Jacques DAGOUE a remercié les femmes pour leur mobilisation. Il a promis que leurs doléances seraient transmises fidèlement aux instances dirigeantes du parti. « Aujourd’hui, vous venez de signer un accord de principe avec le Bloc Républicain », a-t-il affirmé. Il faut dire que sur les 25 conseillers communaux de Glazoué, 15 sont issus du BR. Avec cette nouvelle vague d’adhésions féminines à Sowiandji et dans les villages environnants, le Bloc Républicain renforce son implantation dans la commune de Glazoué.

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp