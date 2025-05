Code électoral : Voici  les propositions du parti Les Démocrates face aux  dispositions à polémique

Views: 9

A la faveur d’une rencontre avec les médias le dimanche 18 novembre 2025, les responsables du parti Les Démocrates ont reprécisé les raisons de leur appel à la relecture du Code électoral dont certaines dispositions nouvelles suscitent toujours des polémiques. Dans une communication exhaustive présentée à l’occasion par Guy Mitokpè, Secrétaire national à la communication de ce parti, on retient surtout 5 articles nouveaux qui ne semblent pas rassurer ce parti sur la fiabilité et la transparence des prochaines élections. Des dispositions, qui à le croire, «méritent d’être révisées au risque de mettre en mal la paix et la cohésion nationale. » Lesquelles ?

Article 17 nouveau: L’article 17 du Code électoral béninois, tel que modifié par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, stipule que l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) doit transmettre à la Commission électorale nationale autonome (CENA) les statistiques relatives à la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) 180 jours avant la date du scrutin. La liste électorale complète doit être fournie au plus tard 60 jours avant le premier scrutin de l’année électorale, avec une publication 15 jours avant sa transmission à la CENA. « Le droit de vote est un pilier essentiel de la démocratie, garantissant à chaque citoyen la possibilité de participer aux décisions politiques de son pays. Cependant, l’application actuelle de l’article 17 du Code électoral béninois présente une lacune qui pourrait priver certains citoyens de ce droit fondamental » s’inquiète à ce sujet Guy Mitokpè, Secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. «La rigidité des délais fixés pour l’extraction et la transmission de la liste électorale entraîne une exclusion involontaire des jeunes citoyens qui atteignent l’âge de 18 ans entre la date d’extraction de la liste et la date des élections Présidentielles car la loi parle d’extraction par rapport au premier scrutin de l’année. Ces nouveaux majeurs, bien qu’éligibles au vote, se retrouvent privés de leur droit en raison de leur non-inscription sur la liste électorale, figée plusieurs mois avant l’élection. » relève-t-il. La suggestion faite ici par le parti Les Démocrates est celle-ci : « Pour renforcer la légitimité démocratique du Bénin, il est crucial d’adapter le cadre légal afin de permettre à tous les citoyens éligibles, y compris les nouveaux majeurs, d’exercer leur droit de vote. Pour le faire il faudrait permettre une seconde extraction du fichier électoral pour les élections présidentielles. Guy Mitokpè évoque ensuite l’article 42 du Code électoral. Un article qui à le croire, instaure l’obligation pour tout candidat à une élection de fournir un quitus fiscal délivré par l’administration fiscale. Ce document atteste que le candidat est en règle avec ses obligations fiscales et constitue une condition essentielle pour valider sa candidature. Si, l’objectif principal de cette disposition est de garantir que les élus sont financièrement responsables et respectent les obligations fiscales de l’État, , son application, craint-il, soulève plusieurs préoccupations démocratiques. « D’une part, le traitement des demandes de quitus fiscal peut être sujet à des lenteurs administratives, compromettant l’égalité d’accès aux élections. D’autre part, il existe un risque d’instrumentalisation politique, où le refus ou le retard dans la délivrance du quitus peut être utilisé comme un outil d’exclusion contre certains candidats, notamment ceux de l’opposition. C’est ce qui s’est produit en 2022 lorsque plusieurs membres du parti Les Démocrates n’ont pas obtenu leur quitus fiscal, bien qu’ayant réglé leurs dettes fiscales. ». Contre cette disposition, le parti Les Démocrates suggère de remplacer le quitus fiscal par une déclaration sur l’honneur.

En en son article 66 nouveau, le Code électoral confie à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) la responsabilité de nommer les membres des bureaux de vote. Faisant remarquer que le texte ne précise pas la procédure de sélection, Guy Mitokpè estime que cela soulève des préoccupations quant à la transparence et à l’équité de ce processus. « Cette absence de clarté peut conduire à une perception de partialité, notamment si les présidents et assesseurs des bureaux de vote sont des militants de la mouvance présidentielle, excluant ainsi l’opposition de manière effective. » se préoccupe-t-il: Pour pallier à cette situation, le parti Les Démocrates appellent à impliquer les partis politiques dans le processus de désignation : ceci, pour permettre aux partis de l’opposition, de proposer des candidats pour les postes de président ou d’assesseurs garantirait une représentation équitable.

L’article 93, la grosse bourde des Démocrates

S’il y a une disposition nouvelle du code électoral qui fait flop chez les Démocrates, c’est l’article 93. Cet article, en effet, organise la répartition des procès-verbaux (PV) et des feuilles de dépouillement entre plusieurs institutions : la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), l’arrondissement et pour l’affichage. Cependant, les représentants des partis politiques ne disposent que d’un seul exemplaire de ces documents, à partager entre les représentants des candidats. Pour Guy Mitopkè et les siens, dans un contexte où plusieurs partis sont en lice, cette « restriction pose un problème majeur : l’accès à ces Procès-verbaux de centralisation et de compilation pourraient être monopolisés par les formations proches du pouvoir, privant de facto les partis d’opposition des documents nécessaires pour étayer d’éventuels recours électoraux. » « Ce mécanisme ne garantit pas que l’opposition puisse accéder aux PV en temps voulu pour préparer des recours électoraux. Si les partisans du pouvoir s’approprient l’unique copie disponible pour les candidats, les partis d’opposition n’auront aucun moyen de vérifier et contester officiellement les résultats. Sans procès-verbaux certifiés, il devient difficile de prouver des irrégularités devant les juridictions compétentes (Cour constitutionnelle, Cour suprême ». La suggestion faite ici par le parti Les Démocrates est que de « Demander explicitement que le Coordonnateur d’arrondissement établisse autant de PV de compilation et de centralisation que de représentants des candidats et des partis politiques en lice et présents. Tout refus de remise de copie de feuille de dépouillement à chaque représentant présent de candidat ou de parti politique constitue une fraude électorale, passible de poursuites judiciaires, et est imprescriptible ».

« Le taux de parrainage du Bénin, le plus élevé au monde »

IL y a aussi par ailleurs l’article 132 nouveau du Code électoral qui impose aux candidats à la présidentielle d’obtenir le parrainage de 15 % des députés et/ou des maires, tout en exigeant que ces parrains proviennent d’au moins trois cinquièmes (3/5) des circonscriptions électorales législatives. « Actuellement, fait constater Guy Mitopkè, le parti d’opposition « Les Démocrates » (LD) dispose exactement de 28 députés, soit le nombre exact requis pour parrainer un candidat. À première vue, cela pourrait permettre au parti de présenter un candidat en 2026, mais il suffirait qu’un seul député des Démocrates soit empêché, contraint à la démission ou empêché de voter, pour faire chuter leur nombre sous le seuil des 28 députés. Dans le passé, des pressions politiques, des exclusions ou des défections orchestrées ont déjà été utilisées pour affaiblir l’opposition au Bénin et dans certains pays africains. » Il fait observer aussi qu’une « autre disposition de l’article 132 verrouille encore plus la présidentielle : les députés et maires ne peuvent parrainer qu’un candidat issu de leur propre parti. Cela empêche tout éventuel soutien externe à un candidat d’opposition indépendant ou dissident. »

Le code électoral dispose qu’il faut 15% des parrains, « c’est le taux le plus élevé au monde pour les pays où il existe le système de parrainage ». Guy Mitokpè citera les cas de la France par exemple où il est de 1,17% soit 500 parrains sur 42 600 parrains. Au Sénégal, il est de 0,6 à 0,8% des électeurs, ou de 13 Députés sur 165 soit 7,87%. « Le système de parrainage pour qu’il ne soit pas exclusif doit tenir compte des partis politiques en place. Nous avons au Bénin au moins 17 partis politiques. S’il faut 15% pour un parti, c’est qu’il ne peut avoir au mieux que 6 Duos (Président et Vice-président) à l’élection présidentielle. Les 11 partis restants sont exclus. » en déduit-il. Pour le parti Les Démocrates, le parrainage doit être ramené à 5% des élus et « permettre la liberté totale de parrainage aux parrains ».

Le communicateur a également fait cas de l’article 146 : nouveau du Code électoral béninois qui introduit un nouveau seuil d’éligibilité à l’attribution des sièges législatifs, en exigeant qu’un parti recueille au moins 20 % des suffrages valablement exprimés dans chaque circonscription électorale législative pour pouvoir prétendre à des sièges.

« Cette disposition, couplée à l’introduction des accords de coalition parlementaire, constitue un outil de verrouillage institutionnel destiné à favoriser les partis au pouvoir (UP-R et BR) et à exclure de facto les partis d’opposition, notamment « Les Démocrates ». » s’insurge Guy MItokpè. Il a tenu à souligner aussi en ces termes ceci : « L’une des plus grandes aberrations de cette réforme réside dans l’obligation d’atteindre 20 % des suffrages dans chaque circonscription pour pouvoir prétendre à des sièges. Un parti pourrait gagner largement dans 23 circonscriptions sur 24, mais ne pas atteindre 20 % dans une seule circonscription, et perdre tous ses sièges ! Cela signifie qu’un parti largement plébiscité au niveau national peut être totalement écarté du Parlement sur la base d’une exigence locale démesurée. Ce seuil introduit une distorsion majeure entre le vote populaire et la représentation parlementaire, aboutissant à une confiscation des sièges par les partis dominants. Néanmoins la nouvelle loi prévoit qu’un parti qui atteint au moins 10 % des suffrages peut bénéficier d’un accord de coalition parlementaire pour regrouper ses voix et franchir la barre des 20 % exigés. Mais voici le piège : Seuls les partis ayant atteint 10 % des suffrages peuvent conclure un accord de coalition. Il n’est pas évident qu’un autre parti de l’opposition, dans notre contexte, atteigne les 10% sur le plan national. L’UP-R et le BR, en revanche, peuvent fusionner leurs voix pour dépasser artificiellement le seuil des 20 % sans difficulté. L’introduction de ces seuils et accords de coalition n’est pas une réforme anodine, mais une manœuvre législative pour écarter l’opposition et contrôler intégralement le paysage politique avant l’élection présidentielle de 2026…. »

Christian TCHANOU

