CEP 2025 : 271 890 candidats attendus dans 805 centres dès ce  lundi  

Ce lundi 2 juin 2025 marque le début des épreuves écrites du Certificat d’Études Primaires (CEP) au Bénin. Pour cette session, ils sont 271 890 candidats, dont une proportion importante de filles, à affronter cette première grande évaluation de leur parcours scolaire. Ces épreuves se tiendront dans 805 centres d’examen répartis à travers tout le pays.

Selon les informations fournies par la Direction des Examens et Concours (DEC) du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l’examen. Les centres sont équipés, les superviseurs et surveillants formés, et les mesures de sécurité renforcées.

L’épreuve du CEP constitue non seulement un moment décisif pour les candidats, mais aussi un défi logistique et pédagogique pour les autorités éducatives. Avec près de 272 000 écoliers à gérer, le bon fonctionnement du processus est crucial pour garantir l’équité et la crédibilité de l’examen.

Les candidats plancheront sur plusieurs disciplines, dont le français, les mathématiques, les sciences, l’éducation civique et morale, et l’éducation artistique. À l’issue de ces épreuves, ceux qui réussiront obtiendront leur certificat, sésame indispensable pour accéder au niveau secondaire.

Des mesures spécifiques ont été prises pour assurer la transparence des épreuves, notamment la sensibilisation des surveillants, le contrôle rigoureux de l’identité des candidats, et la sécurisation des enveloppes contenant les sujets.

Le CEP reste un indicateur important du niveau d’enseignement dans le pays. Les résultats obtenus seront scrutés tant par les parents que par les responsables éducatifs, soucieux d’améliorer la qualité de l’éducation de base.

En attendant, l’heure est aux derniers préparatifs et aux révisions pour les candidats. Le rendez-vous est donc pris pour ce lundi 2 juin 2025, avec l’espoir d’un déroulement sans incident et de bons résultats.

Charis-kyara VINAWAMON (Stag.)

