Suite aux prix de cession des engrais déjà fixés, le gouvernement a décidé d’homologuer les prix de cession des intrants et d’achat de coton graine aux producteurs au titre de la campagne agricole 2025-2026. La décision a été prise en Conseil des ministres du mercredi 21 mai 2025. En effet, le coton-graine conventionnel est fixé à 300 FCFA/kg pour le 1er choix et à 250 FCFA/kg pour le 2ème choix. Pour ce qui est du coton-graine biologique, il sera cédé à 360 FCFA/kg pour le 1er choix et à 310 FCFA/kg pour le 2ème choix. En ce qui concerne les fonctions critiques, elles s’établissent à 13 FCFA/kg de coton-graine, tandis que le prélèvement pour la réserve stratégique est de 5 FCFA/kg de coton-graine. C’est dans cette même logique que le gouvernement avait déjà fixé respectivement à 17.000 FCFA, le sac de 50 kg de NPK coton et vivriers ; 15.000 FCFA, le sac de 50 kg d’urée et 14.000 FCFA celui de 50 kg de la formule SSP. A ect effet, le gouvernement a approuvé les prix des insecticides à savoir : l’insecticide contre les Jassides (Jacobia 350 EC) à 3400 FCFA le flacon pour le traitement de demi (0.5) hectare ; les insecticides coton alternatifs aux pyréthrinoïdes à 3.400 FCFA le flacon pour le traitement de demi (0.5) hectare ; à 3.400 FCFA, le flacon des binaires acaricides de même que des binaires aphicides pour le traitement de demi (0,5) hectare ; à 3.500 FCFA, le litre d’herbicides totaux ; 7.400 FCFA le litre d’herbicides sélectifs de prélevée ; à 7.000 FCFA, le litre d’herbicide sélectif précoce Deal 11 OD et à 7.500 FCFA, le litre d’herbicide sélectif précoce Deal plus 110 OD. Il faut préciser qu’il est formellement interdit de sortir les intrants ainsi subventionnés du territoire national,

