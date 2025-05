Audit du fichier électoral: « Aucun bras de fer avec Jean-Baptiste Elias », dément le ministre de la justice

Views: 7

Yvon Détchenou, ministre de la Justice

A la faveur d’un communiqué de presse en date du vendredi 23 mai 2025 et signé du Secrétaire Général, le ministère de la Justice et de la Législation dément tout « bras de fer en perspective » entre le Ministre de la Justice et Jean-Baptiste Elias dans le cadre de l’audit du fichier électoral devant servir pour les élections de 2026. Contrairement aux informations relayées par Les 4 Vérités, le ministère précise que ses relations avec le COPiL sont empreintes de respect, de collaboration et d’engagement commun. Il invite, par conséquent, à plus de rigueur dans le traitement des nouvelles. Lire ci-dessous le communiqué :

