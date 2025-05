Appel aux débats contradictoires: Ayadji lance un défi aux opposants  dans « l’intérêt de la démocratie »

Views: 11

Invité de l’émission ‘’Zone Franche’’ sur CANAL3, le dimanche 25 mai 2025, le Ministre Conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji a répondu aux critiques de l’opposition autour des infrastructures. Il s’est dit prêt à des débats contradictoires en appelant à un véritable “choc des idées”.

Qu’est-ce qui est important : « Je ne suis pas à l’aise quand je fais des débats où je suis seul, parce que j’estime que c’est un manque de respect au peuple. ». C’est ce qu’a déclaré le Ministre Conseiller Jacques Ayadji sur CANAL3. Il rejette les accusations portées par l’opposition qu’il accuse de manipulation. Selon lui, les leaders du parti d’opposition sont souvent en difficulté car ils critiquent sans offrir d’alternatives concrètes. « Lorsqu’on leur demande leur solution, ils ne peuvent pas répondre. Leur échappatoire, c’est de dire qu’ils sont en train de faire leur projet de société. », a-t-il dit. Jacques Ayadji s’en est également pris aux critiques sur la gestion du secteur agricole et industriel notamment la commercialisation du soja et les avantages fiscaux accordés aux entreprises de la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Pour lui, les opposants sont dans la « manipulation permanente ».

Entre les lignes : Concernant les infrastructures, il a assuré avoir confondu ses détracteurs sur plusieurs projets comme le pont de Womè, Sèmè-Porto-Novo et bientôt par rapport au nouveau siège de l’Assemblée nationale. Sur la question des exportations, il a dénoncé ceux qui s’opposent à la transformation locale des matières premières. « On achète des produits fabriqués ailleurs, créant de l’emploi à l’extérieur. Pourquoi ça gêne que nous produisions ici et que les autres achètent ? », s’est-il interrogé. Pour lui, ce sont ceux qui profitaient des matières premières et qui veulent tuer les industries locales, qui augmentent les prix pour détourner les producteurs. À propos des prix du coton et de la commercialisation, Jacques Ayadji évoque la nécessité pour un État responsable de contrôler les flux de matières premières pour ne pas fragiliser les industries nationales. « Le gouvernement Boni Yayi n’a jamais laissé les producteurs vendre librement à Lomé ou au Nigeria. Il faut préserver les matières premières pour les unités locales. », fait-il savoir.

Abordant le dossier des apprentis dans les zones industrielles, il a dénoncé une mauvaise interprétation des aides versées. « Ce sont des allocations d’apprentissage, pas des salaires. L’État envoie des jeunes se former dans les usines pour répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée. Ce n’est pas une mauvaise chose. », a dit Ayadji.

Par ailleurs : Il a justifié l’absence des montants exacts sur les panneaux de chantiers. « Un chantier prévu à 12 milliards peut finir à 10 ou à 15. Ce n’est pas pertinent de figer un chiffre dès le départ. Personne ne cache rien du tout. », explique-t-il avant de lancer un appel à l’opposition pour des débats publics et contradictoires, dans l’intérêt de la démocratie.

LES PROPOS DU MINISTRE CONSEILLER JACQUES AYADJI CONCERNANT GUY MITOKPE SUR CANAL3

On a l’impression que vous voulez marquer à la culotte Les Démocrates dès qu’ils prennent position contre votre camp sur un quelconque sujet, vous réagissez aussitôt. Je vous donne un exemple, ce sont celles que vous a inspirées à la sortie de NOURENOU ATCHADÉ et surtout, les dénonciations de Guy Mitokpè au sujet, justement, du taux d’exécution du nouveau siège de l’Assemblée nationale. Ce n’est pas la première fois. On est passé par cette polémique du pont de Womey.

« Oui, parce que vous savez, face à ce bilan-là, on n’a rien à dire que d’organiser la polémique, d’organiser la manipulation, de dire ce qui n’est pas. Espérant que, comme le chef d’État nous avait dit, bon, ne vous intéressez pas à travailler seulement, ne vous intéressez pas à ce qui se dit, les gens finiront par ne comprendre pas les actes, ils étaient sûrs de ça. Donc, pour un pont qui a coûté 12 milliards hors taxe et 15 milliards toutes taxe comprises, on dit, oui, c’est 95 milliards et on balance ça dans l’opinion. Bon, moi, je ne peux pas être ministre conseiller aux infrastructures et me taire, parce que le chef de l’État m’a demandé, dans ce cadre-là, de mettre la lumière sur ce qui est fait. Si quelqu’un veut noircir ce qui est fait, je dois réagir, donc, ma réaction, elle est normale, elle est légitime, donc, j’ai rétabli. Mais depuis là, est-ce que vous avez encore entendu quelqu’un parler ? J’ai vu, c’est vrai, que mon frère, Guy Mitokpè, que les gens sont en train de travailler, les gens veulent l’amener à perdre le capital sympathique qu’il a avec le peuple Béninois. Parce que pourquoi c’est à lui qu’on demande de dire des choses comme ça ? Je pense que les dirigeants du parti Les Démocrates ont un plan négatif contre lui. Quand vous êtes secrétaire national à la communication, il faut avoir une démarche qualité, il ne faut pas dire des choses qui font balayer en une seconde. C’est une déclaration péremptoire, non préparée, non réfléchie.

Justement, il s’est prononcé sur le taux d’exécution du nouveau chantier de l’Assemblée nationale. Qu’est-ce qu’on doit savoir ?

Non, moi, je ne vais rien savoir, je ne veux rien vous dire aujourd’hui, mais j’ai pris ce qu’il a dit. Il a dit qu’en octobre 2023, qu’on a eu à présenter le taux d’exécution physique du chantier de construction de l’Assemblée nationale. On avait dit que c’était 70%, et que le taux d’exécution financière, à ce moment-là, était à 69% et qu’il est surpris qu’en mai 2025, ce taux d’exécution physique, soit passé à 64%, et le taux d’exécution financière à 46%. Donc, pour lui, un taux ne peut pas quitter 70 pour venir à 64. C’est vrai que quand on dit ça au commun des mortels, c’est bien entendre. C’est-à-dire, l’incohérence est perceptible mais quand on est un parti politique et qu’on aspire à gouverner, il faut avoir des spécialistes maison. Et lorsque vous faites des constats, vous envoyez ça à ces spécialistes pour qu’ils vous donnent un avis. Je pense que ce qu’il a dit, théoriquement, n’est pas de l’ordre de l’impossible.

Exemple : (Vous êtes Éric, vous avez appelé un ouvrier, un maçon, je suppose. Et à un moment donné, vous n’avez le moyen seulement de construire une chambre à coucher, un salon et vous lui confiez cette construction-là et il commence. Un mois après, il vous fait le point pour dire que, vraiment, il est à 50% d’exécution. Pendant ce temps, vous êtes à Canal 3 et puis, votre direction vous donne une prime inattendue et vous dites, ah non, moi, je ne suis plus satisfait d’une chambre à coucher, un salon. Je veux en construire deux donc vous augmentez la quantité de travaux à exécuter. Si celui qui vous a dit la veille qu’il est à 50% d’exécution physique des travaux, parce que vous lui avez confié seulement une chambre à coucher, un salon, une semaine après lui avoir confié le complément, s’il vous fait un taux d’exécution, vous allez voir que ce taux sera inférieur au premier taux, parce qu’en temps, on a augmenté la quantité des travaux).

Donc, si moi, j’avais été à la place de mon frère, parce que j’ai beaucoup de mal pour lui, parce que les gens sont en train de travailler pour qu’il soit discrédité dans l’opinion, ce n’est pas bien, j’aurais pu dire, mais qu’est-ce qui s’est passé entre temps? Est-ce qu’il n’y a pas eu de changement quelque part? Mais il n’a pas dit ça, il trouve un scandale.

Qu’est-ce qui vous rend aussi sûr qu’il n’a pas mené cette démarche-là?

En tout cas, je ne veux pas jeter trop de lauriers au ministère du cadre de vie et des transports, mais c’est des gens de rigueur qui travaillent. Une erreur aussi grossière ne peut pas émaner du ministère du cadre de vie. Si une explication n’est pas possible, je ne sais pas encore parce que je n’ai pas fait d’investigation mais déjà, sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit, je sais que les gens doivent avoir des justifications et que le taux qui a été donné en octobre 2023 a été donné sur la base d’une masse de travaux qui doit être nécessairement différente de la masse de travaux de mai 2025 sur la base de laquelle le nouveau taux a été donné. Le mercredi prochain, on saura tout ça. D’abord, je vais les inviter officiellement parce qu’ils demandaient une audite. Quand on n’est pas sûr, on n’est pas péremptoire. « Vous mentez, nous vaincrons », ils vont vaincre quoi ? En tout cas, je vais les saisir, pas écrire, pour les inviter à venir commencer l’audite avec moi, parce que nous irons sur le terrain. Nous allons poser des questions. Les gens vont nous présenter le projet et nous justifier pourquoi on est passé de 70% à 64% en ce qui concerne le taux d’exécution physiques.

Alors, si vous pensez que la démarche n’a pas été de qualité, est-ce que, Jacques Ayadji, vous avez l’impression qu’il y a une volonté de nuire, de noircir, de peindre en noir ce qui est en train d’être fait par le gouvernement ?

D’abord, si c’était une démarche de bonne foi, il peut d’abord chercher à comprendre. D’abord, celui dont il est question, je précise que c’est un frère à moi et il sait que je suis dans le système. Pour ne pas se tromper, il peut me dire, « Ah, telle personne, il y a telle situation» et si je commence par le tourner en rond, il peut tirer ses conclusions. Il n’a rien fait de tout ça et il trouve le scandale il trouve que c’est un crime important qui est en train d’être révélé, des trucs comme ça. Ce n’est pas bien.

Mais qu’est-ce que vous en déduisez quand on est dans sa position, vous pensez qu’on ne doit pas dire forcément ce qui est bien fait ?

Moi, je ne suis pas dans leur position, mais par le passé, moi, j’ai eu une position du genre. Moi, je ne me rappelle pas que j’ai sorti quelque chose et en une seconde, on est venu me dire que c’est faux. Quand ces trucs ça reste dans l’opinion, ça manipule et ça amène le peuple à avoir des idées qui ne sont pas vraies. Et le rôle d’un parti politique, ce n’est pas ça. Si le gouvernement voulait tricher, personne ne l’a obligé à dire 70 % et revenu dire que c’est 64 %.

Vous promettez justement d’aller sur le terrain avec les membres du parti Les Démocrates pour une visite de chantier ?

Moi j’avais déjà programmé d’aller là-bas dans le cadre de mes fonctions, mais je n’ai pas programmé ça pour la semaine prochaine. J’ai un peu modifié mon programme pour essayer de le satisfaire parce qu’il est en quête d’informations et j’espère qu’il viendra avec moi. Je n’aurais pas le choix de cacher quoi que ce soit, parce que ce serait une visite médiatisée. Mais je vous garantis que les cadres de ce ministère que je connais, notre mode de fonctionnement, notre manière de fonctionner, la démarche qualité qui est la nôtre au niveau du ministère ne permet pas de tomber dans ce piège.

