À la veille du CEP 2025 : Le ministre Salimane Karimou rassure et encourage les candidats

Views: 12

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp

À quelques heures du démarrage du Certificat d’Études Primaires (CEP), le ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou, a adressé un message solennel à l’endroit des candidats, des parents et de tous les acteurs de l’éducation. Il y a réaffirmé la détermination du gouvernement à garantir un examen sans accrocs, et encouragé les apprenants à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Demain, lundi 2 juin 2025, plus de 271 000 candidats, dont 131 660 filles, entament sur toute l’étendue du territoire béninois les épreuves du Certificat d’Études Primaires. Dans un message officiel, le ministre Salimane Karimou a tenu à rassurer les familles et à exprimer sa confiance dans le bon déroulement de cette session qui s’achèvera le jeudi 5 juin.

Une organisation sans faille

Conformément aux dispositions réglementaires, les examens se tiendront dans 805 centres de composition, dont 14 réservés aux 98 candidats à besoins spécifiques. Le ministre a souligné que toutes les mesures logistiques et pédagogiques ont été prises, à l’instar des années précédentes, afin d’assurer une organisation fluide et sereine. Le CEP, rappelle-t-il, demeure un indicateur essentiel de la qualité de l’enseignement au Bénin et constitue une étape cruciale vers le secondaire.

Une vigilance renforcée dans les zones sensibles

Dans un contexte sécuritaire tendu, notamment dans le nord du pays, le gouvernement a reconduit un dispositif spécial de sécurité dans les départements de l’Alibori, du Borgou, de l’Atacora et de la Donga. Objectif : garantir aux candidats un environnement paisible et rassurant. Salimane Karimou a invité les parents concernés à faire confiance aux autorités et à soutenir moralement leurs enfants.

Des encouragements à tous les acteurs

Le ministre a salué l’implication active des parents, des enseignants, des directions d’école et des partenaires techniques, financiers et sociaux qui ont contribué à une année scolaire globalement apaisée. Il a aussi rendu hommage aux différentes structures de son ministère, ainsi qu’aux autorités locales qui se sont mobilisées pour l’épanouissement de l’école béninoise.

Un appel à la sérénité et à la concentration

S’adressant directement aux candidats, Salimane Karimou les a invités à rester sereins, confiants et concentrés durant toutes les épreuves, tout en respectant rigoureusement les règles établies. Forts de l’encadrement reçu et des examens blancs passés, les élèves sont outillés, selon lui, pour affronter les épreuves avec succès. Il a exprimé sa conviction quant à une amélioration notable du taux de réussite cette année.

« Bonne chance à toutes, bonne chance à tous », a conclu le ministre, appelant à faire du CEP 2025 un succès collectif au service de l’éducation et du développement du Bénin.

Romain HESSOU

MESSAGE DU MINISTRE SALIMANE KARIMOU

Béninoise, Béninois, chers compatriotes, chers parents d’élèves, chers candidates et candidats, demain, lundi 2 juin 2025, démarre sur toute l’étendue du territoire l’examen du Certificat d’Études Primaires conformément aux actes réglementaires qui régissent cet examen et rien d’autre. Pour y arriver, il est sans contredit que le département ministériel dont j’ai la charge s’est employé, à l’instar des sessions précédentes, à prendre toutes les précautions qui s’imposent à l’effet de la tenue à bonne date et sans anicroche dudit examen, dont les phases écrites orales et sportives se tiendront du lundi 2 au jeudi 5 juin 2025. Comme de tradition, au terme de tout le processus relatif au déroulement dudit examen, seuls les candidates et candidats qui auront régulièrement satisfait aux critères de réussite clairement définis et connus d’avance sortiront vainqueurs de ce premier examen ou de ce premier diplôme académique.

En outre, il va de soi que le CEP reste et demeure le baromètre par excellence de l’atteinte des objectifs généraux assignés au programme d’ordre rigoureusement d’enseignement déployé pour la formation de nos apprenantes et apprenants. Il en résiste que son obtention constitue un motif supplémentaire d’émulation en ce qui concerne la poursuite des études dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le nombre d’inscrits à cet examen cette année est de 271 890 candidats dont 131 660 filles. Les candidats à besoins spécifiques au nombre de 98 y prennent également part. Tous ces candidats régulièrement inscrits sont répartis sur toute l’étendue du territoire dans 805 centres de composition dont 14 où les personnes à besoins spécifiques. Comparativement à l’année 2024, les statistiques du taux d’inscription affichent une croissance de 5,91%.

Par ailleurs, il est important de relever que l’examen du certificat d’études primaires de cette année intervient aussi dans le même contexte national, empreint de menaces sécuritaires entretenues par des individus armés non identifiés et plus particulièrement dans la partie septentrionale de notre pays avec à la clé un bras-le-bas presque généralisé, sans préjudice de la psychose permanente et afférente. Prenant la mesure de la gravité de la situation, il n’a pas échappé au gouvernement de prévoir, comme à l’édition précédente, sous l’autorité de son chef, son excellence, M. Patrice Talon, un dispositif sécuritaire spécial tout autour et à l’intérieur de chaque centre ouvert dans les départements de l’Alibori, du Borgou, de l’Atacora et de la Donga, en vue de permettre à tous les candidats et candidates issus de ces quatre départements de pouvoir composer avec la quiétude, la confiance et l’assurance requises. Dans ce sens, je voudrais exhorter tous les parents des candidats concernés à faire chacun ce qui le concerne davantage confiance au gouvernement, pour rassurer leurs enfants candidats du caractère inexpugnable du dispositif spécial ainsi mis en place contre ces individus sans foi ni loi.

Aussi, je voudrais faire une mention spéciale aux parents d’élèves qui ont su jouer leur partition avec un sens élevé de responsabilité en accompagnant efficacement leurs enfants tout au long de l’année scolaire qui tire inexorablement à sa fin sous de bons auspices. Dans le même registre, au nom du gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Talon, je rends ici un vibrant hommage à tous les partenaires techniques et financiers qui ne se lassent guère d’appuyer notre secteur avec brio et détermination. J’élargis cet hommage à tous les partenaires sociaux qui se sont mobilisés en un bloc avec des actions convergentes en faveur d’une année scolaire apaisée, gage de l’assurance d’une éducation et d’un encadrement pédagogique de qualité exceptionnel au profit de tous nos écoliers et colliers en général et de tous nos candidats et candidates en particulier. Je n’oublierai pas non plus tous les acteurs en poste dans la direction centrale, technique et déconcentrée ainsi que les diverses autorités politico-administratives et autres composantes de la nation pour la qualité de leur contribution au service de l’éclosion de l’école béninoise.

Quant à vous, chers candidates et candidats, vos directeurs et d’autres enseignants dont je loue ici la vaillance et le professionnalisme vous ont déjà habitué grâce aux différents examens blancs auxquels vous avez pris part, à la discipline et à l’éthique à observer tout au long du déroulement des phases écrites, orales et sportives de l’examen du CEP. Et qui plus est, l’encadrement pédagogique à vous assuré, comme de coutume, pendant deux semaines consécutives avec le concours des personnes ressources chevronnées vous a absolument édifié en vous procurant les ressources essentielles dont vous avez besoin pour pouvoir affronter chacune des épreuves auxquelles vous serez astreint avec assurance et efficacité.

Alors restez sereins, décontractés et donc sans panique. Soyez alors dans vos centres respectifs du début jusqu’à la fin et n’oubliez aucun de vos outils nécessaires tout au long de cet examen. C’est sûr, c’est un hôte d’invite et très convaincu que les épreuves seront à la hauteur de vos appréciations et qui seront réellement adaptées aux enseignements à vous donner qu’au nom du gouvernement, je vous demande de faire constamment montre d’attention et de concentration dans l’objectif de donner le meilleur de vous-même. De sorte que l’amélioration du taux de réussite, session 2025 du CEP, soit plus que jamais manifeste. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous. Vive l’éducation au service du développement, vive l’école béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie.

Share this…



Pinterest



Linkedin

Whatsapp