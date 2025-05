75ème  Session Plénière Ordinaire: Les Évêques soucieux de la précarité, du terrorisme et des élections 2026

Views: 5

Réunie en Session Plénière Ordinaire du 21 au 23 mai 2025 au Grand Séminaire Mgr Louis Parisot de Tchanvédji, la Conférence Episcopale du Bénin (C.E.B.) a abordé plusieurs sujets socio-politiques. Il s’agit entre autres des sujets liés à la précarité, le phénomène du terrorisme et les élections générales de 2026.

A la faveur de la Session Plénière Ordinaire du 21 au 23 mai 2025 tenue au Grand Séminaire Mgr Louis Parisot de Tchanvédji, la Conférence Episcopale du Bénin (C.E.B.) a exprimé sa vive préoccupation face à la précarité persistante qui affecte la population en dépit des efforts consentis par le gouvernement. Selon les évêques du Bénin, de nombreuses familles peinent encore à satisfaire leurs besoins fondamentaux et vitaux. Cette situation fragilise le tissu social, selon le communiqué final de cette session, expose les « plus vulnérables à diverses formes d’exploitation et compromet la paix sociale ». A cet effet, l’Église appelle les autorités, les acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que tous les citoyens de bonne volonté à redoubler d’effort pour bâtir une société « plus juste et solidaire » qui met la personne humaine au centre de toute action.

S’agissant du phénomène du terrorisme, la Conférence épiscopale se dit consciente des sacrifices consentis pour la préservation de la paix et de la sécurité et exprime sa compassion aux familles endeuillées. Elle prie pour la consolation des cœurs éprouvés par ces drames. Les Evêques prient aussi pour les soldats qui sont encore au front, afin que le Seigneur soit leur bouclier et leur protection.

L’appel à un un climat de paix pour les élections de 2026

Sur le volet politique, alors que les regards sont désormais tournés vers les échéances électorales de 2026, les Évêques invitent tous les acteurs politiques, les institutions de la République, les organisations de la société civile et l’ensemble du peuple à œuvrer à la « préservation d’un climat de paix dans la justice et la vérité ». Ils convient à des actions concrètes qui garantissent des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées, dans le respect des droits et libertés fondamentales. Ils exhortent chacun à éviter les discours incitant à la haine, à la violence, aux manipulations de tout genre et à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la préservation des acquis démocratiques. Par conséquent, ils encouragent chaque acteur politique et chaque citoyen à être artisan de paix et de justice.

