5e ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION ISHOKAN OMO YORUBA DU BÉNIN : Pobè célèbre l’union et l’identité Yoruba

Les 23 et 24 mai 2025, Pobè, chef-lieu du département du Plateau, a vibré au rythme de la 4e Assemblée générale et du 5e anniversaire de l’association Ishokan Omo Yoruba du Bénin. Venus de tous les départements du Bénin et du Nigeria, les descendants d’Odudua se sont réunis pour célébrer leur identité culturelle sous le thème : « Construisons ensemble notre avenir identitaire commun ». L’événement a mobilisé des Yoruba de diverses origines, déterminés à renforcer leur unité et leur vivre-ensemble.

Une organisation saluée

Dans son discours d’ouverture, Augustin Koukpoliyi, président du comité d’organisation, a remercié le bureau exécutif national, présidé par le professeur John Igué, pour sa vision de consolidation des liens fraternels. Il a également salué l’engagement des parties prenantes dans la réussite de cette édition 2025. Le maire de Pobè, Simon Adébayo Dinan, a exprimé sa fierté d’accueillir cet événement mémorable. « Nous ne sommes pas réunis pour une simple fête, mais pour célébrer notre histoire commune, raviver l’esprit de famille et transmettre un message fort à la jeunesse et au monde : nous avons une identité, portons-la haut », a-t-il déclaré. Il a souligné l’importance de reconnecter la jeunesse à ses racines et de faire de la diversité culturelle une force.

Un appel à la préservation de la langue Yoruba

L’honorable Adjibadé Moukaram Koussonda, député de la 22e circonscription électorale, a félicité l’organisation « parfaite » de l’événement, estimant que « toutes les dispositions ont été prises pour satisfaire les attentes ». Il a exhorté à promouvoir l’enseignement de la langue Yoruba. « Ishokan, qui signifie unité en Yoruba, doit guider nos actions. Créons des écoles où nos enfants apprendront le Yoruba avant le français. Une langue qui ne se transmet pas est condamnée. Écrivons des livres, produisons des archives, organisons des ateliers et des émissions radiophoniques pour promouvoir notre langue et en faire un pilier du savoir, pas seulement une tradition orale », a-t-il lancé.

Un plaidoyer pour l’unité

Le président de l’association, le professeur John Igué, a remercié les participants pour leur engagement en faveur de l’identité Yoruba. Il a appelé à dépasser les clivages politiques pour renforcer le vivre-ensemble. Déplorant la faible représentation des Yoruba – environ 15 % de la population béninoise – dans les sphères décisionnelles, il a insisté sur la nécessité de transmettre les valeurs et la langue Yoruba aux générations futures.

L’engagement du gouvernement

Représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Fataï Fadéyi a présenté les initiatives du gouvernement béninois pour valoriser les cultures ancestrales, notamment la création d’une agence dédiée à la sauvegarde du patrimoine Yoruba, qu’il dirige. Il a également énuméré les efforts du président Patrice Talon pour protéger le patrimoine culturel et naturel.

Une célébration mémorable

Les participants ont partagé des moments de joie à travers des chants, des danses, des contes et une gastronomie traditionnelle. Tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition, prévue à Ouidah, qui s’annonce encore plus rayonnante.

Pierre-Claver ADJAGNON

