Le Bénin a accueilli le quatrième Forum International de l’Intermédiation, du Numérique et de l’Innovation (FONI). Cette édition dont l’ouverture officielle a eu lieu ce jeudi 22 mai 2025 à Sofitel, offre un cadre d’échange pour réfléchir au renforcement de l’inclusion financière en Afrique. Elle réunit des acteurs clés des secteurs bancaire, financier, numérique et entrepreneurial venus de plusieurs pays d’Afrique.

Ce que vous devriez savoir : Favoriser une inclusion financière durable, créer une synergie entre les institutions financières, les fintechs, les PME/PMI et les décideurs publics, trouver des solutions innovantes pour s’adapter aux mutations en cours avec les nouvelles technologies etc. Ce sont là entre autres les objectifs à atteindre de l’édition 2025 du FONI à Cotonou. Organisé par Afrik Créances, ce forum se veut un espace de dialogue, un lieu pour analyser les défis de financement et identifier des opportunités pour le développement des petites et moyennes entreprises. Le thème central porte sur le : « Financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique ». A cet effet, quatre panels sur la mobilisation des marchés financiers et de l’épargne pour un meilleur financement du secteur privé, la digitalisation des services financiers et services publics pour une meilleure productivité des entreprises, les innovations financières et digitales au service de la croissance des PME et l’alliance avec les partenaires techniques pour le financement et la croissance des PME feront l’objet de discussion.

Que disent les acteurs : Pour le président d’Afrik Créances, Blaise Ahouantchédé, si demain les Etats africains veulent atteindre la souveraineté financière, économique, alimentaire etc, ils doivent mettre des stratégies endogènes. Le FONI, dit-il, entend favoriser l’inclusion financière et économique durable. Améliorer l’apport financier des banques, créer des partenariats stratégiques entre secteur privé et institution financière pour un développement des PME et PMI.

Pour sa part, la première vice-présidente de l’APBEF-Bénin (Association professionnelle des banques et établissements financiers), Aïssatou Soumaré a rappelé que « les petites entreprises font face à d’énormes difficultés d’accès au financement ». De ce fait, elle a salué Afrik Créances pour son engagement envers l’inclusion financière. « L’Afrique est riche, mais sous-financée », va déplorer le Directeur Général du FAGACE et Président du Club des dirigeants de banques d’Afrique, Ngueto Tiraïna Yambaye. Représentant le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Alban Bienvenu Bessan a souligné que les nouvelles formes d’intermédiation financière, soutenues par le numérique, « régulent désormais les marchés financiers et bancaires » et doivent être au cœur des stratégies économiques africaines.

Entre les lignes : Le forum a été également l’occasion de distinguer des acteurs et des entreprises. Au titre des prix décernés, le prix spécial du Leader de la transformation économique et industrielle a été remis au Chef de l’Etat. Le prix spécial de Leadership Africain pour le soutien au financement des entreprises a été décerné à FAGACE. Le groupe marocain HPS (Hightech Payment Systems) est honoré pour son leadership en matière d’innovation des paiements en Afrique. Quant à BGFI, elle a reçu le prix de la Banque commerciale ayant fait une performance exceptionnelle au cours de l’année 2024, tandis que le prix de la microfinance qui a su bâtir un modèle économique stable et pérenne en matière de financement des TPE & PME est revenu à Vital Finance. C’est la société Ismast Energy Sarl qui a remporté le prix de l’entrepreneuriat féminin. Le journal ‘’L’Economiste du Bénin’’ a été aussi distingué à travers le prix du premier Quotidien Economique du Bénin pour la qualité de l’actualité financière. Selon le Directeur Général de ‘’L’Economiste du Bénin’’, Léonard Dossou, c’est le fruit d’un travail collectif de tous ses collaborateurs et se dit satisfait de la reconnaissance du professionnalisme de son journal. Il n’a pas manqué de remercier les organisateurs.

