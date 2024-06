Présidence du Comité Technique Spécialisé (LSH) du CAMES: Le Prof. Imorou Abou-Bakari plébiscité à la tête du poste

Visits: 3

Professeur Imorou Abou-Bakari

Ce que vous devriez savoir : Professeur titulaire des universités du CAMES, Imorou Abou-Bakari est élu, le lundi 10 juin 2024, à la présidence du Comité Technique Spécialisé (CTS) dans les disciplines des Lettres et Sciences Humaines au sein du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). L’élection de cet enseignant, qui est intervenue à l’occasion d’une session tenue ce même lundi, est historique. C’est pour la première fois, que le Bénin accède à un tel poste, au sein de cette prestigieuse instance régionale. Enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Imorou Abou-Bakari a été plébiscité par ses pairs avec 27 voix pour et 01 contre sur les 30 votants présents.

Entre les lignes : À la tête du Comité Technique Spécialisé (CTS) du Cames dans les disciplines des Lettres et Sciences Humaines, le Professeur Abou-Bakari aura pour mission d’évaluer les enseignants-chercheurs et les chercheurs des treize États membres. Son parcours académique impressionnant et sa remarquable contribution dans les domaines de la santé, du développement et des politiques sociales en Afrique de l’Ouest ont été des facteurs déterminants du plébiscite de l’enseignant lors de cette élection. Actuellement coordonnateur de la formation doctorale sociologie-anthropologie à l’Université d’Abomey-Calavi, son élection à ce poste illustre non seulement la reconnaissance de son expertise et de son leadership, mais également la montée en puissance du Bénin sur la scène académique régionale.

Qui est Imorou Abou-Bakari : Enseignant-chercheur de l’Université d’Abomey Calavi depuis 2007, Imorou Abou-Bakari est Professeur Titulaire en Anthropologie et sociologie de la santé. C’est un enseignant dont les œuvres ont dépassé les frontières du Bénin. Chevalier de l’ordre national du Bénin, le Professeur Imorou Abou-Bakari a joué un rôle crucial dans la formation de nombreuses générations d’étudiants, tout en supervisant des recherches novatrices dans les domaines de la sociologie et de l’anthropologie. Au-delà de son engagement académique, il est expert-consultant par diverses organisations internationales telles que World Daad, Consortium Sina Seru/ABGiEF, CUSO, UNICEF, PNUD et PLAN International Benin. Ses collaborations avec ces organisations ont abouti à des réalisations significatives dans des domaines cruciaux tels que la lutte contre les mutilations génitales féminines, le mariage précoce et forcé, ainsi que la protection des enfants vulnérables. Auteur prolifique, avec un catalogue impressionnant de publications scientifiques qui ont enrichi le débat académique et informé les politiques publiques dans toute la région, le Prof. Imorou Abou-Bakari est né le 5 mars 1969 à Parakou. Il a fait sa marque dans le monde académique après l’obtention de son baccalauréat scientifique en 1991. Par la suite, il poursuit ses études en Sociologie-anthropologie à l’Université Nationale du Bénin (UNB), où il a obtenu sa Licence et sa Maîtrise. Son ambition l’a ensuite conduit en France, où il a décroché un doctorat en anthropologie sociale de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) en 2006. De par son travail, il gravit vite les échelons dans la spécialité de la santé et du développement pour enfin devenir Professeur Titulaire. Notons que c’est en prélude des travaux de la 46e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI), qu’il a été élu à ce poste.

Alban T.