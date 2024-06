Éliminatoires mondial 2026/Bénin-Nigeria 2-1: Inédite victoire des Guépards sur les Supers Eagles

Visits: 5

La bataille de Félicia en Côte d’Ivoire a tourné à la l’avantage des Guépards. L’équipe emmenée par Gernot Rohr a éteint les vice-champions d’Afrique (2-1). C’était lors de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026.

En effet, ce lundi, les Guépards du Bénin avaient à limiter la casse face aux Supers Eagles du Nigeria qu’on croyait allait être hyper conquérants avec le turbo qu’on leur connaissait. Mais à l’arrivée, ce sont les joueurs qui venaient de s’offrir leur première victoire sous Gernot Rohr qui ont remporté les gains de la partie Pourtant, tout avait bien commencé pour les vice-champions d’Afrique. Engagés à jouer les premiers rôles, ils ont réussi à dompter la défense des Guépards. A la 27e minute du jeu, ONYEDIKA donne l’avantage aux hommes de Georges Finidi. Cette ouverture du score, selon le déroulement du match n’a eu le mérite que de réveiller Steeve MOUNIÉ et ses coéquipiers visiblement décidés à laisser parler leur talent et leur cohésion qui se porte de mieux en mieux. Tel face aux Amavubi du Rwanda, ils arrachent le milieu de terrain et attaquent frontalement les nigérians. Cela va payer immédiatement. Et à la 37′ minute, soit 10 minutes après avoir concédé l’ouverture du score, ils rétablissent la parité. Ceci par l’entremise de Jodel Dossou qui a récupéré une balle dans le dos de la défense nigeriane avant de trouver le fond des filets. 1-1, les Guépards ne se limitent pas à l’égalisation. Toujours prompt défensivement qu’offensivement, ils vont doubler la mise. Sur un corner dans les arrêts de jeu, Junior Olaitan, trouve Mohamed Tidjani dont la déviation va permettre à Mounié libre de tout marque d’inscrire le deuxième but des Guépards. 2-1, les Guépards prennent l’avantage et vont à la pause d’où ils sont revenus plus sereins et concentrés sur leur ambition. Celle de remporter une première victoire dans les éliminatoires du mondial devant le Nigéria.

Une réussite tactique

En effet, lors de la 2e mi-temps, ils ont opté pour un bloc bas. Ce qui va leur réussir. Car, avec cette option, ils ont serré les lignes fermant du coup les espaces, febqui a permis à Marcel Dandjinou de passer une deuxième mi-temps plus tranquille. Ainsi, bien que soucieux de remonter leur retard, les vice-champions d’Afrique n’y sont pas parvenus et restent bloqués à 3 points. Ils vont devoir attendre les prochaines journées. Mais en attendant, les Guépards sur un petit nuage pointent provisoirement à la tête du groupe C avec 7 points.