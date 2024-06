Conseil d’administration du Bit: Le Bénin élu au premier tour

Visits: 0

Le Bénin fait désormais partie des Etats membres du Conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT). C’était au terme d’une élection vendredi 07 juin 2024 à Genève.

Election du Bénin au Conseil d’administration du Bureau international du travail. Et ce, pour la période 2024-2027. Ainsi, de 2024 à 2027, soit un mandat de trois ans, le représentant du Bénin au sein de cette agence spécialisée des Nations Unies, prendra part à la prise d’importantes décisions. Cette élection au premier tour selon un communiqué conjoint du ministre du travail et de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères, représente « une reconnaissance de l’engagement du Bénin pour la promotion de l’emploi et l’amélioration des conditions des travailleurs ». Le Bureau international du travail (BIT) est un organisme rattaché à l’ONU et chargé des questions générales liées au travail dans le monde. Il réside à Genève. Il harmonise les concepts et définitions relatifs au travail, à l’emploi et au chômage.

Le Conseil d’administration est l’appareil exécutif du BIT. Il prend les décisions, adopte le budget du bureau, et procède à l’élection du directeur général.