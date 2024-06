BEPC 2024: Le message d’encouragement à la réussite de Moïse Kérékou

Visits: 0

Pour l’examen du BEPC qui démarrage ce lundi 10 juin 2024, l’ancien Ambassadeur Moïse Kérékou a adressé un message de réconfort et de motivation à tous les acteurs impliqués. Aux élèves, il transmet un message de confiance en leurs capacités, les incitant à rester concentrés et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Il souligne que chaque épreuve est une opportunité de démontrer leur apprentissage et leur préparation. Envers les enseignants, Moïse Kérékou exprime sa gratitude pour leur dévouement et leur passion pour l’enseignement. Leur rôle est salué comme essentiel et inestimable dans la préparation des jeunes esprits à affronter ce défi scolaire avec sérénité et assurance. Lire ci-dessous l’intégralité de son message :

Ce jour, 10 juin 2024, démarre l’examen du BEPC. Je tiens à adresser quelques mots d’encouragement et de soutien aux élèves, aux enseignants et aux professeurs parents.

À vous, chers élèves, sachez que tous vos efforts et votre travail acharné seront couronnés et vont porter leurs fruits. Soyez confiants en vos capacités, restez concentrés et donnez le meilleur de vous-mêmes. Chaque épreuve est une opportunité de montrer tout ce que vous avez appris. Croyez en vous, car nous croyons en vous.

Aux enseignants, votre dévouement et votre passion pour l’enseignement ont préparé ces jeunes esprits à affronter ce défi avec sérénité et assurance. Merci pour votre engagement constant et votre soutien inébranlable. Votre rôle est essentiel et inestimable.

Enfin, aux parents, votre soutien et vos encouragements sont une force incroyable pour vos enfants. Votre présence à leurs côtés durant cette période sensible leur donne la motivation et le courage de persévérer. Continuez à les encourager et à croire en eux.

À tous, bon courage et beaucoup de succès !

Avec tout mon soutien.

LE FÉDÉRATEUR