TOURNOI DE SOLIDARITÉ AUTOUR DU BLOC RÉPUBLICAIN: L’he Assan SEIBOU communie avec la jeunesse de Copargo

Le parrain Assan Seibou lors de la finale

Les jeunes de la zone rurale de l’arrondissement de Copargo ont témoigné le vendredi 7 juin 2024 leur affection militante à l’endroit du Bloc Républicain et au parlementaire de la 14ème circonscription électorale. C’était à l’occasion de la finale d’un tournoi de football dénommé «Tournoi de solidarité autour du Bloc Républicain» initié sous le haut parrainage du Président du groupe parlementaire bloc républicain, le député Assan SEIBOU. Cette compétition a regroupé douze (12) équipes qui se sont mesurées l’une à l’autre sur le terrain de Kpassabega.

Au terme des différentes confrontations de la phase de poule à la finale, c’est l’équipe Léfindi qui s’est arrogée la première place. Elle a battu Babanzaouré par le score de 3 buts à 0. Ceci, sous les regards des populations venues massivement communier avec le promoteur et le parrain. Équipe championne, Léfindi rentre avec la coupe, une enveloppe de cent mille francs, un jeu de maillot et un ballon. L’équipe de Babanzaouré a, à son tour, empoché une enveloppe de cinquante mille francs, un jeu de maillot et un ballon.

Tournoi pour encourager non seulement l’engagement des jeunes autours des actions du parti Bloc Républicain, mais également pour promouvoir la pratique du football dans la région, il a été l’occasion pour le comité d’organisation de primer toutes les équipes participantes. Ainsi, la douzaine d’équipes engagées, a reçu d’équipements sportifs (maillot et ballon).