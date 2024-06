Signature de conventions entre l’ANCB et FCM: 5 communes bientôt dotées de plusieurs infrastructures socio communautaires

Visits: 0

Le président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), Luc Sètondji Atrokpo a procédé à la signature d’une convention actant ainsi la construction d’infrastructures socio communautaires dans les communes d’Adjarra, Bonou, Dassa-Zoumé, Kétou et Ouessè, bénéficiaires du Projet Partenariats Municipaux pour l’Innovation-Femmes en Politique Locale (PMI-FPL). Il s’agit d’une convention tripartite signé le jeudi dernier avec la représentante de la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Rose-Tahiru KEITA et les Maires des communes concernées.

De façon concrète, il s’agit d’aider les Mairies bénéficiaires à améliorer les services publics offerts à leurs populations en les rendant plus inclusifs et sensibles au Genre ; de financer la construction d’infrastructures socio communautaires dans les communes bénéficiaires du projet et de promouvoir le leadership féminin et la prise en compte du genre. Reconnaissants, les Maires des communes bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au Président de l’ANCB Luc Sètondji ATROKPO, à la FCM et se sont engagés à travailler pour une mise en œuvre diligente et efficace des initiatives qui seront financées dans le cadre de la convention.