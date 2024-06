Jacques Ayadji sur la polémique sur les propos du Prof. Djogbénou: « Ce que le président de l’UP-R a dit est  logique »

Visits: 1

Au cœur des récentes polémiques suscitées par les déclarations du président de l’Union Progressiste le Renouveau, Joseph Djogbénou, le président de MOELE-BÉNIN, Jacques Ayadji a pris position en appelant les Béninois à une écoute attentive avant de réagir. C’était au cours d’un entretien sur Bénin Reporter Monde.

Dans un contexte où les propos du président de l’UPR, Joseph Djogbénou, ont été largement discutés et critiqués, Jacques Ayadji a tenu à revenir sur le fond de la question, dénonçant le manque d’écoute qui, selon lui, entrave le progrès du Bénin depuis des décennies. Il a explicité sa compréhension des propos de Joseph Djogbénou, soulignant la logique des propos. « Ce que j’ai écouté par rapport à ce qu’il aurait déclaré. Il a dit que les statistiques disent que nos besoins annuels font 1 million de tonnes de maïs. On en produit 2 millions. Ça veut dire que nous avons un surplus. Il a cherché à justifier qu’en dépit de cette surproduction, nous avons la flambée des prix et il a trouvé deux raisons », a fait savoir Jacques Ayadji. Pour le président de MOELE-BÉNIN, la première raison évoquée par Djogbénou, c’est l’augmentation de la production avicole. Il dit être de cet avis. Car, précise-t-il, « j’ai 10 mille têtes de pondeuses et ces 10 mille têtes me consomment 15 tonnes de maïs par mois. Ça fait 180 tonnes en moyennes par mois. Si vous enlevez 180 tonnes des 1000 supplémentaires, il ne reste que 820 tonnes. Si moi individu, je peux consommer de par ma production avicole, 180 tonnes, imaginez la consommation nationale en maïs en production avicole » a-t-il indiqué. La seconde raison dont a parlé Djogbénou et rappelé par Ayadji est que les pays limitrophes viennent puiser dans la production nationale. « Qu’est-ce qui est faux ? Ce n’est pas logique et logique ce qu’il vient de dire ? Ce n’est pas parce qu’on est contre la mouvance ou Les Démocrates qu’il ne faut pas ouvrir les oreilles pour écouter ce que les gens disent », se désole-t-il avant d’ajouter : « Si nous continuons comme ça, nous allons toujours faire des mauvais choix ». Il a souligné l’importance d’une population bien instruite, informée et émancipée pour le développement du pays. « Ce que le président de l’UP-R a dit est tellement logique. Le président de l’UP-R est resté à l’étape du diagnostic », a-t-il soutenu. Par ailleurs, Ayadji a rappelé que le gouvernement est déjà engagé dans des initiatives visant à augmenter la production agricole, soulignant l’importance du patriotisme économique pour le développement du Bénin. « La solution est déjà en cours. Car le gouvernement est train d’investir massivement pour démultiplier la production. Ce n’est pas bien de partir des propos qu’il a tenu pour dire qu’il accuse les coqs d’avoir entraîné la cherté du prix de maïs. Ce n’est pas bien. La production agricole dépend de la pluviométrie. Si le Bénin veut se développer, c’est le patriotisme économique », a-t-il expliqué.